SPÖ-Köllner: „Grüne und ÖVP verhindern im Parlament klares Zeichen Österreichs gegen Menschenrechtsverletzungen in Katar“

Sport soll Leben der Menschen besser machen, nicht ihnen das Leben kosten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner hat in der gestrigen Sitzung des Nationalrats einen Antrag eingebracht, der die Bundesregierung und insbesondere Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler dazu auffordert, immerhin ein Zeichen gegen die Menschenrechtsverletzungen in Katar zu setzen, indem man klar Stellung beziehen möge. Dieser wurde aber mit den Stimmen der Regierungsparteien abgelehnt. Köllner: „Die Koalition aus Grünen und ÖVP verhindert mit ihren Stimmen ein klares Zeichen Österreichs gegen die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen in Katar. Dass das in Österreich, noch dazu unter einer grünen Regierungsbeteiligung, möglich ist, ist ein Trauerspiel. Die Grünen haben sich inzwischen scheinbar dazu entschieden, in der Regierung nicht mehr nur ständig umzufallen, sondern dabei in Zukunft auch noch zu schweigen.“ ****

Abschließend erinnert der Sportsprecher der SPÖ daran, worum es im Sport eigentlich geht: „Der Sport soll endlich wieder primär das Leben der Menschen zu einem besseren machen, nicht ihnen das Leben kosten!“ (Schluss) lk/bj

