Causa Landtmann / Familie Querfeld vs Novoreal / Karl Wlaschek Privatstiftung

Richtigstellung Kommunikation und Gesprächsbereitschaft

Wien (OTS) - Die angeblich ausgestreckte Hand und über die Medien vorgetragenen Beteuerungen hinsichtlich Gesprächs- und Vergleichsbereitschaft der Novoreal / Karl Wlaschek Privatstiftung sind – belegbar – unaufrichtig und unseriös.

Ausgangslage:

Zwischen der Mieterin des Cafe Landtmann, der Querfeld.s Wiener Kaffeehaus GmbH, und der NOVOREAL Immobilieninvest Aktiengesellschaft, einer Immobiliengesellschaft der Karl Wlaschek Stiftung, wird eine gerichtliche Auseinandersetzung geführt, über die in den Medien bereits breit berichtet wurde. Gegenstand dieser Auseinandersetzung sind im Wesentlichen die Fragen, ob (i) dem Mieter während der Lockdowns ein Anspruch auf Mietzinsbefreiung und zwischen den Lockdowns ein Anspruch auf Mietzinsminderung zusteht und (ii) der Mieter, wenn er staatliche Unterstützungen in Anspruch nimmt, diese Ansprüche verliert.

Chronologie der Kommunikation:

NOVOREAL und Karl Wlaschek Stiftung betonen immer wieder, gesprächsbereit zu sein, setzen aber tatsächlich eine feindselige Aktion nach der anderen:

So hatte es im Herbst 2020 zunächst den Anschein, dass NOVOREAL / Karl Wlaschek Privatstiftung dem Vorschlag ein Mediationsverfahren durchzuführen, aufgeschlossen gegenübersteht.

Der vereinbarte Termin 13.11.2020 wurde von NOVOREAL / Karl Wlaschek Privatstiftung aus fadenscheinigen Gründen abgesagt. Die Vorständin der NOVOREAL, Dr. Schmidradner, teilte mit Mail vom 16.11.2020 mit, dass die NOVOREAL weder einen neutralen Gesprächsort noch eine Mediation akzeptiert:

"Darüber hinaus hatten wir nie die Absicht, einen Mediator in dieser Angelegenheit zu engagieren und haben dies auch niemals signalisiert....". Und weiter: "...aber in Anbetracht unserer Verantwortung haben wir ein Angebot ausgearbeitet, das wir ausnahmslos allen betroffenen Mietern im Bereich Gastronomie unterbreiten. Ihnen liegt diesbezüglich auch ein Vorschlag vor, wobei der Vorstand der Estrella [gemeint wohl: der NOVOREAL] darüberhinausgehend kein Verhandlungspouvoir besitzt, sodass weitere Verhandlungen / Mediationen aus unserer Sicht nicht zielführend sind."

Das Gesprächsangebot der NOVOREAL / Karl Wlaschek Privatstiftung lautete also: Wir haben ein Angebot gemacht und erwarten, dass der Mieter in der Kanzlei unserer Anwälte erscheint und dieses Angebot demütig-devot annimmt.

Mit Mail vom 24.11.2020 teilt Frau Dr. Schmidradner mit, dass "wir an einer Mediation im Zusammenhang mit der Thematik Mietzinsminderung Covid-19 generell kein Interesse haben, unabhängig davon wer als Mediator auftritt".

Die Beteuerungen der NOVOREAL / Karl Wlaschek Privatstiftung jederzeit gesprächsbereit (gewesen) zu sein und die Vorwürfe der Gesprächsverweigerung von NOVOREAL / Karl Wlaschek Privatstiftung gegen die Familie Querfeld (etwa Dr. Günther Cerha, Stiftungsvorstand der Karl Wlaschek Privatstiftung in der ZIB 2 vom 22.01.2021 und in Wien Heute vom 23.01.2021) sind daher völlig unrichtig und unberechtigt!

Worüber soll verhandelt werden, wenn die NOVOREAL kein Verhandlungspouvoir besitzt und weitere Verhandlungen / Mediationen für nicht zielführend erklärt.



Mit Mail vom 25.11.2020 hat der Rechtsvertreter der Familie Querfeld gegenüber dem Stiftungsvorstand der Karl Wlaschek Privatstiftung und Rechtsvertreter der NOVOREAL festgehalten, dass die Familie Querfeld Ultimaten und / oder Diktaten (durch wen immer) schon ganz grundsätzlich nicht zugänglich ist und das Verhalten von NOVOREAL / Karl Wlaschek Privatstiftung ganz und gar nicht ihrem Verständnis eines vernünftigen und angemessenen Umgangs mit einem langjährigen Vertragspartner entspricht.

Nunmehr wird die Vorständin der NOVOREAL in Die Presse vom 21.04.2021 (Seite 9, "Angriff auf die Wiener Kaffeehauskultur?") mit folgenden Worten zitiert:

"Wir halten unsere Hand weiter ausgestreckt, um eine faire Lösung zu erzielen."

Gleichzeitig – 48 Stunden vor der ersten Gerichtsverhandlung am Bezirksgericht Innere Stadt Wien – teilt der Stiftungsvorstand der Karl Wlaschek Privatstiftung und Rechtsvertreter der NOVOREAL mit, der Ausübung einer Verlängerungsoption betreffend den Mietvertrag Bel Etage nicht zuzustimmen:

"Wie bekannt, wurde das Mietverhältnis für dieses Objekt aufgelöst. An dieser Auflösung hält Novoreal lmmobilieninvest Ges.m.b.H. weiterhin - ebenso wie an allen anderen im anhängigen Gerichtsverfahren ausgeführten Argumenten - fest."

Abgesehen davon, dass Vorständin, Stiftungsvorstand und Rechtsvertreter offensichtlich im Karl Wlaschek´schen Immobilienreich regelmäßig selbst den Überblick verlieren und des öfteren Firmen und Firmennamen verwechseln, sieht also so die Gesprächs- und Vergleichsbereitschaft der NOVOREAL wie oben angeführt aus.

Die Familie Querfeld hat sich ungeachtet des Verhaltens der NOVOREAL und der Karl Wlaschek Privatstiftung bislang immer bemüht, keine Türe zuzuschlagen und nimmt nunmehr, wenn auch mit Bedauern, zur Kenntnis, dass NOVOREAL und Karl Wlaschek Privatstiftung die Angelegenheit unbedingt gerichtlich ausstreiten wollen.

Die Angelegenheit wird daher gerichtlich geklärt, es wird in dieser Sache keine weiteren Gesprächsangebote der Familie Querfeld mehr geben.



1 Backstube. 9 Café-Restaurants. 1 Familie.

Die Landtmann’s Original Backstube ist das Herzstück des Familienunternehmens, denn die typische Wiener Kaffeehauskultur, für die die Familie Querfeld steht, wäre ohne feine Torten und Mehlspeisen nicht vorstellbar. Die Backstube ist eine Spezialitätenmanufaktur, in der traditionelles Konditorhandwerk gelebt wird. Die Qualität der Landtmann’s Original Erzeugnisse ist dabei Ehrensache, schließlich prüfen die Querfelds selbst in ihren Kaffeehäusern, ob alles perfekt gelungen ist - unter anderem im bekannten Café Landtmann beim Burgtheater. Die Familie betreibt außerdem die Cafés Mozart, Hofburg, Museum, zwei Kaffeehäuser in Schönbrunn (Café Residenz und Landtmann’s Jausen Station), ein Restaurant an der Alten Donau (Das Bootshaus), das Napoleon in Kagran sowie das Crossfield’s Australian Pub.

