VP-Schwarz: „Ganz Österreich trägt verantwortungsvoll Maske, nur die Kickl-FPÖ hält sich für etwas Besseres“

Sogar FPÖ-Parteichef Hofer entlarvte Kickls Verhalten als Selbstüberhöhung

Wien (OTS) - „Ganz Österreich trägt seit Monaten verantwortungsvoll Maske, nur die Kickl-FPÖ hält sich für etwas Besseres und lehnt den Mund-Nasen-Schutz nach wie vor konsequent ab. Mit seiner überheblichen und an Verantwortungslosigkeit kaum zu überbietenden Verweigerungshaltung, stellt sich Klubobmann Kickl mitsamt seiner treuen Gefolgschaft über alle Österreicherinnen und Österreicher, die sich vorbildlich an die notwendigen Regeln und Maßnahmen halten, um ihre eigene Gesundheit sowie die ihrer Mitmenschen zu schützen. Dass Kickls Kurs nicht von der gesamten FPÖ mitgetragen wird, zeigte sich zuletzt darin, dass sich sogar Parteichef Hofer traute, Kickls Verhalten öffentlich als Selbstüberhöhung zu entlarven. Während sich sein Parteikollege Manfred Haimbuchner nach überstandener Krankheit demütig zeigt und die Verwaltungsstrafe sofort zahlte, fehlt es Kickl an jedem Respekt“, erklärt die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.

