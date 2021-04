„matinee“ zum Oscar 2021: „Hollywood-Hits von George und Ira Gershwin“

Außerdem: „Die Kulturwoche“ und „Museum für Zwei“ im Haus der Geschichte NÖ

Wien (OTS) - Anlässlich den 93. Academy Awards, die heuer in der Nacht auf 26. April 2021 verliehen werden (Details zur ORF-Oscar-Nacht ab 0.30 Uhr in ORF 1 unter presse.ORF.at), widmet sich zur Einstimmung darauf die „matinee“ am Sonntag, dem 25. April, um 9.05 Uhr in ORF 2 den „Hollywood-Hits von George und Ira Gershwin“. Zu sehen ist ein schwungvoller Konzertmitschnitt aus der Londoner Royal Albert Hall 2016, der anhand der Klassiker der Brüder Gershwin an die Bedeutung von Filmmusik erinnert. Denn: Was wären die besten Filme ohne die passende Musik?

Der von Teresa Vogl präsentierte ORF-Kulturvormittag bringt in einer neuen „Die Kulturwoche“-Ausgabe (10.40 Uhr) aktuelle Berichte und Tipps zum heimischen Kulturgeschehen und lädt abschließend zur ersten Folge einer weiteren Staffel der vom ORF anlässlich des Corona-Lockdowns entwickelten Kurzreihe „Museum für Zwei“ (10.55 Uhr): diesmal mit Mercedes Echerer im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich.

„Hollywood-Hits von George und Ira Gershwin“ (9.05 Uhr)

Der Broadway und Hollywood wie in guten alten Zeiten: John Wilson und sein Orchester lassen den satten Sound der früheren Filmorchester mit der dazugehörigen Musik des genialen Songwriter-Brüderpaars George und Ira Gershwin wiederaufleben. Aufgezeichnet in der Royal Albert Hall bei den BBC Proms 2016, taucht das Publikum in diesem Konzert in die Welt des klassischen Musicals ein.

George Gershwin war einer der ersten Crossover-Musiker. Als Komponist bediente er sowohl das Genre der klassischen als auch jenes der Popularmusik. Viele seiner größeren Werke gehören zu den bekanntesten des 20. Jahrhunderts. John Wilson und sein Orchester erweisen ihm in diesem Konzertmitschnitt von Bridget Caldwell mit einem fantastischen Chor und den versierten Vokalsolisten und West-End-Musicalstars Louise Dearman, Matthew Ford und Julian Ovenden die Ehre als profundem Songwriter, der die so gewieften wie gewitzten Texte seines Bruders Ira gekonnt vertonte, darunter Klassiker wie „Embraceable You“, „Love Walked in“ und „Fascinatin’ Rhythm“. Abgerundet wird das Programm von Orchesterstücken wie der „Rhapsody in Blue“-Ouvertüre und der Ballettmusik zum Film „An American in Paris“ aus dem Jahr 1951.

„Museum für Zwei – Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich“ (10.55 Uhr)

Christian Rapp, der wissenschaftliche Leiter des Hauses der Geschichte im Museum Niederösterreich, öffnet die Pforten seines Hauses für eine neue Ausgabe der ORF-Kurzreihe „Museum für Zwei“. Gemeinsam mit Schauspielerin und Regisseurin Mercedes Echerer erkundet er Teile der Dauerausstellung. Dabei treffen die beiden u. a. auf eine Kombination aus Wachturm vom Eisernen Vorhang und einem Fluchtfluggerät, mit dem einem Tschechen 1986 die Flucht aus der ČSSR gelang. Hier präsentiert sich Geschichte so spannend wie zeitgemäß und stellt Bezüge zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen her. Die Folge gestaltete Elisabeth Pfneisl.

