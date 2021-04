Halbe Million Niederösterreicher geimpft oder Impftermin gebucht

LH-Stv. Pernkopf, LR Königsberger-Ludwig: „Impfkampagne gewinnt an Fahrt“

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach einer aktuellen Lagebesprechung geben LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bekannt: „Unsere Impfkampagne gewinnt an Fahrt. Heute wurden weitere Termine für Menschen ab dem sechzigsten Lebensjahr vergeben, zusätzlich können auch alle weiteren bisher schon berechtigten Personengruppen nach wie vor Termine buchen, also Hochrisikogruppen, Gesundheitspersonal etc. Schon innerhalb der ersten beiden Stunden wurden fast 40.000 Termine gebucht. Damit haben wir heute einen weiteren Meilenstein erreicht: Über eine halbe Million Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind bereits geimpft oder haben ihren persönlichen Impftermin gebucht.“

Schon am vergangenen Wochenende wurde auch bereits der 500.000ste Impfstich gesetzt, hier sind Erst- und Zweitstiche zusammengerechnet. 85 Prozent der Menschen über 80 Jahren wurden bereits geimpft und 75 Prozent der Menschen zwischen 70 und 80 Jahren wurden bereits geimpft oder haben bis Ende April ihren Impftermin.

Pernkopf und Königsberger-Ludwig: „Für die nächsten Wochen bis in den Juni erwarten wir eine weitere halbe Million Impfdosen. Jede einzelne Impfung hilft uns im Kampf gegen das Corona-Virus für die Gesundheit der Menschen. Diese Woche starten auch unsere 20 Landes-Impfzentren, wo in den nächsten Wochen gemeinsam mit dem niedergelassenen Bereich die Schutzimpfung verabreicht wird.“

