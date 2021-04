März: -76,7% Nächtigungen in Wien

Wien (OTS/RK) - Wien verzeichnet für März einen Nächtigungsrückgang zum Vorjahr von 76,7% auf 88.000 Nächtigungen. Von Jänner bis März wurden insgesamt 216.000 Nächtigungen gezählt, was einem Minus von 91,5% entspricht. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe steht derzeit für die Monate Jänner und Februar fest: 11,2 Millionen Euro bedeuten einen Rückgang um 89,8%.

Wiens Beherbergungsbetriebe verzeichnen im heurigen März, in dem sie neuerlich durchgehend für Freizeitgäste geschlossen blieben, 88.000 Gästenächtigungen und damit ein Minus von 76,7% im Vergleich zum März 2020, der – anders als im Vorjahr – nur zur Hälfte in einem Lockdown lag. Den größten Anteil davon machen Nächtigungen aus Österreich aus (49.000, -44%), gefolgt von Deutschland (12.000, -84%) und Polen (2.600, -42%). Die weiteren Vorjahres-Top-10 Italien (1.200, -86%), USA (1.000, -93%), Schweiz (1.300, -82%), Großbritannien (900, -95%), Frankreich (900, -92%), Russland (1.000, -93%) und Spanien (600, -96%) haben die Marke von 1.000 Nächtigungen nur knapp übertroffen bzw. sie knapp unterschritten. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden insgesamt 216.000 Übernachtungen gezählt, um 91,5% weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Im März waren rund 34.000 Hotelbetten in Wien verfügbar, das waren Lockdown-bedingt rund 31.000 Betten (-47,8%) weniger als im März 2020. Die durchschnittliche Bettenauslastung betrug 6,9% (3/2020: 17,5%), jene der Zimmer rund 9% (3/2020: rund 23%). In den Monaten Jänner bis März waren die Hotelbetten zu 5,8% ausgelastet (1-3/2020: 37,4%), die Zimmerauslastung betrug rund 7% (1-3/2020: rund 48%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe sank im Februar (Daten für März liegen noch nicht vor) um 90,4% auf 4.674.000 Euro. In den ersten beiden Monaten des Jahres konnten die Betriebe mit insgesamt 11.167.000 Euro um 89,8% weniger als im Vergleichszeitraum 2020 erwirtschaften.

Die Kennzahlen im Detail:

Herkunftsland Nächtigungen1)

Jänner-März 2021 März 2021

Österreich 121.000 - 75 % 49.000 - 44 % Deutschland 27.000 - 94 % 12.000 - 84 % Polen 5.000 - 86 % 2.600 - 42 % Italien 4.000 - 97 % 1.200 - 86 % USA 3.100 - 97 % 1.000 - 93 % Schweiz 3.000 - 94 % 1.300 - 82 % Großbritannien 2.700 - 98 % 900 - 95 % Frankreich 2.600 - 97 % 900 - 92 % Russland 2.000 - 98 % 1.000 - 93 % Spanien 1.000 - 99 % 600 - 96 % Übrige 44.600 17.000 Alle

Herkunfts-

Märkte 216.000 - 91,5 % 88.000 - 76,7 %

1) Nächtigungen sind nicht Gäste, sondern die von diesen absolvierten Übernachtungen. Bei den Daten für März handelt es sich um vorläufige Daten.

Datenquelle: MA 23 – Dezernat Statistik

Herkunftsland Nächtigungsumsatz netto2)

Jänner-Februar 2021 Februar 2021

Österreich 5.788.000 € - 69 % 2.626.000 € - 71 %

Deutschland 1.404.000 € - 92 % 619.000 € - 93 %

USA 248.000 € - 95 % 62.000 € - 97 % Polen 229.000 € - 85 % 98.000 € - 86 % Italien 204.000 € - 96 % 69.000 € - 97 %

Großbritannien 192.000 € - 96 % 61.000 € - 98 % Frankreich 151.000 € - 96 % 52.000 € - 97 % Schweiz 145.000 € - 94 % 53.000 € - 96 % Russland 119.000 € - 97 % 38.000 € - 97 %

Spanien 59.000 € - 99 % 22.000 € - 99 % Übrige 2.628.000 € 974.000 € Alle

Herkunfts-

Märkte 11.167.000 € - 89,8 % 4.674.000 € - 90,4 % RevPAR3 7,6 € - 84,0 % 7,1 € - 84,1 %

2) ohne Frühstück und Umsatzsteuer, Wert wird aus den monatlichen Erträgen der Ortstaxe hochgerechnet

3) RevPAR (revenue per available room) ist der Erlös pro verfügbarem Zimmer in Hotels & Pensionen, ein Nettowert, der die Kennzahlen „durchschnittliche Zimmerbelegung“ und „durchschnittlicher Zimmerpreis“ vereint. Nicht zu verwechseln mit dem weit darüber liegenden Zimmerpreis.

Datenquellen: MA 23 – Dezernat Statistik und MA 6 – Rechnungs- und Abgabenwesen. Die Kennzahlen zum Nächtigungsumsatz stehen jeweils einen Monat nach den Nächtigungsergebnissen zur Verfügung.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobenen Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Walter Straßer

Tel. +43 - 1 -211 14 – 111

walter.strasser @ wien.info



Verena Hable

Tel. +43 - 1 -211 14 – 363

verena.hable @ wien.info