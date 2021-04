Meine Chance - Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung

Wien (OTS) -

Welcher Lehrberuf passt für mich? Wo kann ich eine Förderung für Weiterbildung bekommen? Worauf muss ich beim Arbeitsvertrag aufpassen? Diese Fragen und viele mehr werden im Rahmen der Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung geklärt. Sie machen auch in Zeiten des Lockdowns keine Pause. Schon ab 26. April 2021 finden rund 30 Online-Veranstaltungen im 15. und 17. Bezirk statt. Ab 17. Mai werden die Wochen für Beruf und Weiterbildung im 14. und 16. Bezirk mit 24 Veranstaltungen fortgesetzt, wenn möglich auch vor Ort unter Einhaltung der Corona-Regeln. Zwei Mal findet die Online-Messe „Weiterkommen im Beruf“ mit allen wichtigen Bildungs- und Arbeitsmarkteinrichtungen statt. Alle Details zu den Veranstaltungen off- bzw. online gibt es auf www.meinechance.at.

„Gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt unterstützt die Stadt Wien die Bürgerinnen und Bürger in ihrem beruflichen Weiterkommen“, betont Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und ergänzt: „Deswegen investieren wir über den waff heuer 87 Millionen Euro, um die Jobchancen von 34.000 Wienerinnen und Wiener wesentlich zu verbessern.“ Christian Meidlinger, Vorstandsvorsitzender des waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, erläutert: „Eine Aus- oder Weiterbildung ist eine wichtige Investition in die Zukunft, die einem niemand mehr nehmen kann. Mit der Unterstützung beim Nachholen von Ausbildungsabschlüssen, Weiterbildungsmöglichkeiten für Wiedereinsteigerinnen und –einsteiger nach der Karenz und beruflicher Neuorientierung stärken wir Wienerinnen und Wiener für die gesamte Zeit ihrer gesamten Berufslaufbahn.“

Die Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung werden vom waff - Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds in Zusammenarbeit mit den Wiener Bezirken organisiert und sind eine Initiative im Rahmen des Qualifikationsplans 2030. Lehrstellen bekommen, Bildungsabschlüsse nachholen, Weiterbildung oder berufliche Umorientierung sind wesentliche Themen der Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung.

Rund 400 interessierte Besucherinnen und Besucher waren heuer bei den ersten beiden Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung im März und Anfang April in den Bezirken Wieden, Margareten, Mariahilf sowie Meidling und Liesing vor Ort und online dabei.

