Himmer gratuliert Wiener Schülerin zur Goldmedaille bei der Bundesolympiade Griechisch

Wien (OTS/RK) - „Eine fantastische Leistung! Ich gratuliere Stefanie Streicher vom Akademischen Gymnasium Wien, die die Goldmedaille bei der Bundesolympiade Griechisch errungen hat, zu ihrem großen Erfolg“, zeigte sich Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer vom Abschneiden der Wiener Schülerin bei der heuer digital ausgerichteten Bundesolympiade Griechisch beeindruckt.

„So erfolgreich zu sein, verdient unser aller Respekt. Dieser Erfolg zeigt aber auch, welch große Exzellenz es an unseren Schulen gibt. Begabte junge Menschen finden in Wiens Schulen ein vielfältiges Angebot an Förderung und Forderung – und sie werden dabei von engagierten LehrerInnen und PädagogInnen unterstützt. Dass das Resultat all dieser Bemühungen zum Gewinn einer österreichischen Goldmedaille führt, darf uns stolz machen.“ (Schluss)

