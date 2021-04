„Die Ortskaiser“: „Am Schauplatz“ über den herausfordernden Alltag von Österreichs Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen

Am 22. April um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sie haben wenig Freizeit, stehen ständig im Blickpunkt, sind rechtlich gefordert und oft angefeindet. Die Arbeit von Österreichs Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen ist keine einfache.

Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Die Ortskaiser“ – zu sehen am Donnerstag, dem 22. April 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat Tina Schmidt-Labenbacher in den vergangenen Monaten Bürgermeister/innen in ganz Österreich begleitet.

Der Job bringt nicht nur Anerkennung, sondern ist in den vergangenen Jahren auch komplexer geworden. Immer öfter werden Bürgermeister/innen vor Gericht zur Verantwortung gezogen, immer öfter sind die Lokalpolitiker/innen aber auch Aggressionen von frustrierten Bürgerinnen und Bürgern ausgesetzt. Die Nachwuchsprobleme sind groß, weil niemand den aufreibenden, oft schlecht bezahlten Job übernehmen will. „Am Schauplatz“ besuchte Österreichs jüngste Bürgermeisterin in Kaltenleutgeben, war im burgenländischen Rust, in Kärnten und im oberösterreichischen Lambach. Die Reportage zeigt, warum sich viele das Bürgermeisteramt doch antun, warum manche aber frustriert das Handtuch werfen.

