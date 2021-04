ORF-III-„Wir spielen für Österreich“ zeigt Staatsopern-Premiere von Frank Castorfs „Faust“ mit Juan Diego Flórez

Am 9. Mai um 20.15 Uhr in ORF-III-„Erlebnis Bühne“, davor „Kulissengespräche mit Barbara Rett“

Wien (OTS) - Mit Charles Gounods Komposition zu Johann Wolfgang von Goethes „Faust“ präsentiert die ORF-III-Reihe „Wir spielen für Österreich“ am Sonntag, dem 9. Mai 2021, eine weitere, starbesetzte Premiere aus der Wiener Staatsoper. Unter der musikalischen Leitung von Bertrand de Billy sind u. a. Juan Diego Flórez in der Titelrolle des Doktor Faust sowie in ihrem Rollendebüt im Haus am Ring die australische Sopranistin Nicole Car als Marguerite zu erleben. Ihre Debüts an der Wiener Staatsoper geben der polnische Bass Adam Palka als Méphistophélès sowie Etienne Dupuis als Valentin. Weitere Partien singen Martin Häßler (Wagner), Virginie Verrez (Siébel) und Monika Bohinec (Marthe). Für die Inszenierung zeichnet Regie-Altmeister Frank Castorf verantwortlich. Die TV-Premiere erfolgt im Rahmen von „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ um 20.15 Uhr – vorab bittet die ORF-Kulturlady die Stars der Produktion zum traditionellen „Kulissengespräch“ (20.00 Uhr) und gibt eine inhaltliche Werkeinführung.

Weitere „Wir spielen für Österreich“-Termine im April und Mai

Seit Beginn der Corona-Krise bringt die von ORF III initiierte, Romy-nominierte Reihe, „Wir spielen für Österreich“ den Zuseherinnen und Zusehern (Live-)Kultur von renommierten Bühnen des Landes direkt ins Wohnzimmer und ermöglicht in Zeiten von Lockdowns oder eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten besondere kulturelle Erlebnisse. Insgesamt 28 Produktionen in Zusammenarbeit mit heimischen Musiktheatern und acht Stücke in Kooperation mit österreichischen Sprechtheaterbühnen wurden seit April 2020 gesendet. ORF III führt die Reihe weiter fort und präsentiert bereits am Sonntag, dem 25. April, um 20.15 Uhr ein exklusives Abo-Konzert der Wiener Philharmoniker. Im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins dirigiert Staatsopern-Musikdirektor Philippe Jordan Arnold Schönbergs „Verklärte Nacht“ op. 4 und Richard Strauss’ „Eine Alpensinfonie“ op. 64. Nach der TV-Premiere von Gounods „Faust“ am Sonntag, dem 9. Mai, um 20.15 Uhr, steht in der Woche darauf, am Sonntag, dem 16. Mai, ein weiteres philharmonisches Konzert aus dem Musikverein auf dem ORF-III-Programm. In „Wir spielen für Österreich: Franz Welser-Möst dirigiert die Wiener Philharmoniker“ (20.15 Uhr) lässt das Orchester Franz Schuberts Symphonie Nr. 2 in B-Dur, D125 und Richard Strauss’ symphonische Dichtung „Sinfonia domestica“ erklingen. Am Pfingstsonntag, dem 23. Mai, erwartet das ORF-III-Publikum ein weiterer musikalischer Höhepunkt: das „Pfingstkonzert aus Stift Melk mit Michael Schade“ (20.15 Uhr). Auf dem Spielplan des Eröffnungskonzerts der Internationalen Barocktage Stift Melk steht heuer mit der „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi ein herausragendes Werk der Kirchenmusik.

Auch die insgesamt zwölfteilige Theater-Edition von „Wir spielen für Österreich“ unter dem Titel „So ein Theater“ wird im April und Mai fortgesetzt: Am Freitag, dem 23. April, zeigt ORF III Euripides’ „Die Backchen“ (22.50 Uhr) aus dem Wiener Burgtheater. Am Sonntag, dem 25. April, steht um 21.45 Uhr die Premiere von Bert Brechts „Die Dreigroschenoper“ unter der Regie von Torsten Fischer aus den Wiener Kammerspielen auf dem Programm. Noch eine Premiere folgt am Freitag, dem 30. April: der Nestroy-Klassiker „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ (22.35 Uhr) aus dem Landestheater Linz in einer Inszenierung von Georg Schmiedleitner. Zum Finale der Theaterreihe begibt sich „Wir spielen für Österreich“ ins Akademietheater und zeigt Anna Gmeyners wiederentdecktes Stück „Automatenbüfett“ aus dem Jahr 1932 in einer Inszenierung von Barbara Frey. In den Hauptrollen sind die Publikumslieblinge Maria Happel und Michael Maertens zu erleben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at