„Eco“ am 22. April: Wirtschaftskammer unter Druck – was passiert mit dem Geld der Unternehmen?

Wirtschaftskammer unter Druck: Was passiert mit dem Geld der Unternehmen?

Dieser Bericht hat es in sich: Der interne Kontrollausschuss der Wirtschaftskammer hat den Jahresbericht von 2019 geprüft. Er beanstandet aufgeblähte Personalstrukturen, üppige Zuschüsse für Funktionäre, hohe Beraterkosten und einiges mehr. Die Kammerführung hält dagegen: Sie hätte ohnehin in den vergangenen Jahren die Beiträge gesenkt. Mehr als eine halbe Million Mitglieder zählt die Wirtschaftskammer aktuell. Mehr als drei Viertel davon sind Einzelunternehmer/innen. Im Kammerstaat Österreich ist die Mitgliedschaft Pflicht. Bekommen diese Firmen genug für ihr Geld? Bericht: Helga Lazar, Lisa Lind.

Teure Bankenpleiten: Wie sicher ist das Geld auf dem Konto?

Der Alptraum von Sparer/innen ist die Pleite der Hausbank, wie etwa bei der Commerzialbank Mattersburg im vergangenen Jahr. Durch die Einlagensicherung der Banken sind bis zu 100.000 Euro an privaten Sparguthaben abgesichert. Fast 500 Millionen Euro sind von der Einlagensicherung an die Commerzialbankkunden zurückgezahlt worden. Jetzt zeigen sich die Nachwehen. Die Raiffeisen-Gruppe zieht sich aus der gemeinsamen Einlagensicherung der Banken zurück und will für Pleiten im Sektor selber haften. Und es gibt auch viele Schadenersatzforderungen gegen die Republik Österreich wegen vermuteten Versagens der Aufsicht. Was bedeutet das alles für Kundinnen und Kunden, Einlagensicherung und Steuerzahler/innen? Bericht: Bettina Fink, Helga Lazar.

Renaissance des Laptops: Der elektronische Alleskönner feiert ein Comeback

Plötzlich verwenden ihn wieder alle: Schüler/innen fürs Homeschooling und Angestellte im Homeoffice. Der Laptop, lange Zeit totgesagt, feiert in der Corona-Pandemie ein Comeback. Schon vor einem Jahrzehnt hieß es, Smartphones und Tablets würden den unhandlichen „Schlepptop“ verdrängen. Doch nun gehen die Verkaufszahlen des Laptops, auch Notebook genannt, wieder durch die Decke. Warum ist dieses Gerät auch nach fast 40 Jahren noch immer so beliebt? Bericht: Johannes Ruprecht.

