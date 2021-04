Sieber: Die Familie ist auch in der Coronazeit der Eckpfeiler unserer Gesellschaft

ÖVP-Familiensprecher zum Familienbericht 2009 – 2019 und zur aktuellen Situation: "Unsere Familienleistungen liegen EU-weit an der Spitze"

Wien (OTS) - "Die Familie ist – gerade auch jetzt in der herausfordernden Krisenzeit der Coronapandemie – das Fundament und der Eckpfeiler unserer Gesellschaft. Die Familien geben Halt und Zuversicht." Das sagt ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber anlässlich der Präsentation des 6. Familienberichts durch Familienministerin Susanne Raab heute, Mittwoch. "Eines ist jedenfalls klar: Die österreichischen Familien sind bei Ministerin Raab in besten Händen", so Sieber.

Der Familienbericht ist eine umfassende Bestandsaufnahme der Situation von Familien in Österreich und wird alle zehn Jahre publiziert. Der Bericht, den Ministerin Raab heute präsentiert hat, beinhaltet die Jahre 2009 bis 2019. "Wie man an dem Bericht erkennen kann, unterstützt die Regierung unsere Familien nicht nur in Krisenzeiten. In den letzten zehn Jahren haben wir in der österreichischen Familienpolitik viel für Familien zustande gebracht und bessere Rahmenbedingungen geschaffen", erinnert Sieber an vier besondere Meilensteine: Die Ausweitung der Familienleistungen, die stufenweise Erhöhung der Familienbeihilfe, den Familienbonus Plus und den Ausbau der Kinderbetreuung. "Unsere finanziellen Familienleistungen liegen EU-weit an der Spitze."

"Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist und bleibt ein wichtiges und zentrales Anliegen der Gesellschaft und der Familienpolitik. Denn die Familien sind der wichtigste Lebensbereich für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene", sagt Sieber, der die Familien als "Helden" der Corona-Krise sieht. Sieber: "Seit mehr als einem Jahr sind Österreichs Familien besonders gefordert. Sie müssen ihr Alltagsleben neu denken und organisieren. Aber gerade in dieser Zeit, in der das Zusammenkommen mit anderen so stark eingeschränkt ist, rückt die Bedeutung des Zusammenlebens in der Familie und der Generationenzusammenhalt wieder in den Vordergrund."

In diesem Zusammenhang erinnert Sieber daran, dass die Regierung in dieser Krise zahlreiche Maßnahmen für Familien umgesetzt hat, um die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Beispielhaft nennt der ÖVP-Familiensprecher den Corona-Familienhärtefonds, mit dem insgesamt zusätzliche 200 Millionen für Familien zur Verfügung gestellt wurden, die Corona-Familienbeihilfe im Umfang von über 100 Millionen Euro, den Familienkrisenfonds, den Kinderbonus in der Höhe von 360 Euro für jedes Kind, die Sonderbetreuungszeit und den Unterhaltsvorschuss. (Schluss)

