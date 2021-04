Vereinigte Bühnen Wien trauern um Jim Steinman

Wien (OTS) - Die Vereinigten Bühnen Wien trauern um Jim Steinman. Seit der Uraufführung der VBW-Erfolgsproduktion TANZ DER VAMPIRE im Jahr 1997, für die Steinman die Musik komponierte, verband die VBW eine langjährige Partnerschaft mit ihm. Nach der Weltpremiere in Wien wurde das Musical in der ganzen Welt nachgespielt und ist mit über zehn Millionen BesucherInnen in 15 Ländern bis heute eine der erfolgreichsten Musical-Produktionen der Vereinigten Bühnen Wien.

„Mit großer Betroffenheit und Bestürzung haben wir gestern Abend vom Ableben von Jim Steinman erfahren. Seine Musik hat die Menschen auf der ganzen Welt bewegt und berührt sowie Generationen geprägt und begleitet. TANZ DER VAMPIRE wurde ganz maßgeblich wegen seiner legendären Songs zu einem Welterfolg und hat bis heute Kultstatus. Mit Jim Steinman geht einer der ganz Großen der internationalen Musikwelt von uns. Durch seine Kompositionen lebt er aber weiter. Unser Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gelten seinen Angehörigen und Hinterbliebenen.“

Prof. Dr. Franz Patay (VBW-Geschäftsführer) & Christan Struppeck (VBW-Musical-Intendant)

