Neue Leitung für wachstumsorientierte 3SI-Neubau-Sparte

Als Bauträger werden wir heuer fünf Neubauprojekte auf den Markt bringen, darunter die Albrechtskreithgasse im 16. Bezirk und das absolute Traumprojekt am Hackenberg im 19. Bezirk. Unser Ziel für die Zukunft ist es, mindestens 400 neue Wohneinheiten alleine im Neubausegment pro Jahr in Wien zu errichten!“, gibt 3SI Geschäftsführer Ing. Michael Schmidt die klare Richtung vor: „Sämtliche Neubau-Aktivitäten werden in der neu gegründeten 3SI New Living zusammengeführt. Als Geschäftsführer haben wir Stephan Pasquali engagiert. Er bringt langjährige Erfahrung als Immobilien- und Vertriebsprofi ein – mit einem so profunden Kenner der Branche können wir gemeinsam beim Neubau weiterwachsen. Ab sofort sind wir auf Einkaufstour von Grundstücken für Neubauten!

