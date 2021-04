AK Konsummonitor-Umfrage: Kühlschrank, Herd & Co „grüner“ machen!

KonsumentInnen wollen Geräte länger nutzen und reparieren lassen statt wegwerfen – AK will Geräte länger nutzbar machen, klarere Infos zur Haltbarkeit und verlängerte Gewährleistung

Wien (OTS) - Die ÖsterreicherInnen setzen bei Haushaltsgeräten wie Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd & Co auf lange Nutzungsdauer, energieeffiziente Geräte und reparieren statt entsorgen. Das zeigt eine österreichweite Umfrage der AK mit der Uni Wien unter 600 KonsumentInnen. Die Befragten unterstützen Maßnahmen, die zu einer längeren Lebens- und Nutzungsdauer führen würden, etwa ein Gütesiegel über die Geräte-Lebensdauer. Dazu braucht es weitere Regeln – die AK verlangt: Produkte müssen durch eine längere Gewährleistungsfrist haltbarer gemacht werden, zudem braucht es eine stärkere Haftung der Hersteller für die Haltbarkeit ihrer Produkte.

Die AK und Uni Wien Umfrage zu Umgang und Ausstattung von Haushaltsgeräten zeigt: Die Befragten wollen eine lange Nutzungsdauer von Haushaltsgeräten – zwischen 13 Jahren beim Wäschetrockner und 17 Jahren beim Herd. Smarte Geräte sind bei der Haushaltsausstattung (noch) kaum vorhanden – nur der Staubsaugerroboter ist mit einem Anteil von 16 Prozent smarter Geräte nennenswert. „Künftig ist zu erwarten, dass sich dieser Anteil smarter Geräte erhöhen könnte“, sagt AK Konsumforscherin Nina Tröger. „Dabei ist aber zu befürchten, dass sich mit den neuen Technologien die Nutzungsdauer drastisch verkürzen könnte. Das sieht man etwa schon beim Vergleich Staubsauber, mit einer angestrebten Gesamtnutzungsdauer von 14 Jahren, und Staubsaugerroboter, elf Jahre.“

Generell ist unter den Befragten eine hohe Bereitschaft zur Reparatur von Haushaltsgeräten zu erkennen. So geben zwei Drittel an, Waschmaschinen und Geschirrspüler „sehr oder eher reparieren“ zu lassen, 60 Prozent sagen das beim Herd oder Wäschetrockner. Auch Energieeffizienz ist den Befragten wichtig: Mehr als die Hälfte hat bei Wäschetrockner, Gefrierschrank, Kühlschrank und Waschmaschine darauf beim Kauf geachtet. Ersetzt wurden die Geräte meist, wenn sie defekt waren. Nur Staubsauger, Herd und Gefrierschrank haben die Befragten vergleichsweise oft frühzeitig ausgetauscht – also ein neues Gerät gekauft, obwohl das alte noch funktioniert hat. Nicht mehr repariert wird die Mehrheit der Geräte, weil sich laut Einschätzung der Befragten eine Reparatur nicht mehr auszahlt, aufgrund der hohen Reparaturkosten, aber auch wegen des hohen Gerätealters.

Die Befragten unterstützen Maßnahmen, die zu einer längeren Lebens- und Nutzungsdauer führen würden. Dazu gehören einerseits transparentere KonsumentInneninformationen wie die Einführung eines Gütesiegels, das über die Lebensdauer von Geräten informiert (unterstützen 85 Prozent voll oder eher) oder gesetzlich verpflichtende (Hersteller-)Garantien von fünf oder sogar zehn Jahren oder eine Garantie, dass Ersatzteile zehn Jahre verfügbar sind. „Diese Ergebnisse zeigen, dass Ressourcenschutz den Befragten wichtig ist“, resümiert Tröger.

„KonsumentInnen brauchen hier stärkere Unterstützung“, betont Tröger. Die AK verlangt daher:

+ Länger nutzbar machen: Eine stärkere Haftung des Herstellers soll als Anreiz dienen, damit diese ihre Produkte von vornherein haltbarer gestalten.

+ Klare KonsumentInneninfos: Es fehlen Informationen, die KonsumentInnen helfen können, sich für haltbare und reparierbare Produkte entscheiden zu können. Hier benötigt es transparente Informationen, beispielsweise einen verpflichtenden Produktpass.

+ Gewährleistung verlängern: Die Gewährleistungsfrist soll je nach Produktgruppe und Lebensdauer ausgeweitet werden, etwa bei Haushaltsgeräten auf fünf Jahre oder noch länger. Die Beweislastumkehr soll auf zwei Jahre ausgedehnt werden.

+ Bessere Bedingungen für Reparierbarkeit: Es braucht gesetzliche Grundlagen, die sicherstellen sollen, dass Ersatzteile lange verfügbar sind und Reparaturen finanziell attraktiv und leistbar sind.

SERVICE: Die Konsummonitor-Umfrage unter wien.arbeiterkammer.at/konsummonitor

