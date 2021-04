Heinisch-Hosek zu Familienbericht: Wo bleibt die versprochene Unterhaltsgarantie?

SPÖ-Frauen fordern ein Soforthilfepaket für Alleinerziehende

Wien (OTS/SK) - Eine rasche und wirkungsvolle Hilfe für Alleinerzieherinnen in Österreich fordert SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek in Reaktion auf die Präsentation des Familienberichts. „Längst überfällig ist die Umsetzung der versprochenen staatlichen Unterhaltsgarantie für Kinder, die keinen oder nur geringen Unterhalt bekommen. Frauen- und Familienministerin Raab hat dazu leider wieder kein Wort verloren. Seit Monaten schlagen Frauenorganisationen Alarm. Alle unsere Anträge werden auf die lange Bank geschoben“ so Heinisch-Hosek. ****

Als positives Signal wertet Heinisch-Hosek die Tatsache, dass Sozial-und Gesundheitsminister Mückstein im heutigen Morgenjournal die hohe Armutsgefährdung von Alleinerzieherinnen angesprochen hat. Jetzt müssen rasch Taten folgen“, so Heinisch-Hosek. „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren! Schnüren wir gemeinsam ein wirkungsvolles Paket gegen Armut und verhindern wir eine soziale Katastrophe“, so Heinisch-Hosek. (Schluss) up/mp

