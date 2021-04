Klimaschutz – Leichtfried: Regierung kümmert sich nicht um österreichische E-Technologie bei MAN

„Beim Klimaschutz nicht auf die Menschen vergessen“

Wien (OTS/SK) - In der heutigen Aktuellen Stunde zum Klimaschutz lobte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried einige der Förderprogramme der Umweltministerin zum Klimaschutz, forderte aber einmal mehr echtes Engagement der Regierung für Arbeitsplätze in diesem Bereich ein. „Wenn es konkret wird, müssen die Maßnahmen glaubwürdig sein“, sagte Leichtfried und verwies auf die drohende Schließung des MAN-Werks, „den europäischen Spitzenreiter in der Produktion von E-LKW“. Leichtfried: „Niemand in der Bundesregierung hat es für Wert gefunden, sich um diese Menschen, diese österreichischen Arbeitsplätze und diese österreichische Technologie zu kümmern.“ ****

Generell plädierte Leichtfried dafür, sich bei Klimaschutzmaßnahmen auch um die Menschen und die Auswirkungen auf ihre Jobs zu kümmern. „Ein Jugendlicher, der gerade eine Mechanikerlehre begonnen hat, eine Ingenieurin bei der OMV oder jemand, der im Frachtgewerbe beschäftigt ist – sie haben ihre eigene Sicht auf diese Entwicklungen. Türkis-Grün muss sich beim Klimaschutz auch um die Menschen kümmern“, forderte Leichtfried. (Schluss) ah/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at