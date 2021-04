Tag des Kindergartens: Bildungsstadtrat Wiederkehr würdigt großartige Leistung der PädagogInnen in der Pandemie

Wien (OTS) - Die Wiener Kindergärten waren im vergangenen Jahr mit den Auswirkungen der Pandemie besonders konfrontiert. Während Schulen und andere Bildungseinrichtungen immer wieder geschlossen waren, hatten die meisten Wiener Kindergärten durchgehend Präsenzbetrieb. Diesem Umstand misst auch der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr am heutigen Tag des Kindergartens große Bedeutung bei:

„Am heutigen Tag des Kindergartens möchte ich mich vor allem bei jeder einzelnen Kindergartenpädagogin und jedem einzelnen Kindergartenpädagogen bedanken, denn was in den Wiener Kindergärten vor allem im vergangenen Jahr geleistet wurde, ringt mir tiefen Respekt ab. Während andere Bereiche in der Pandemie auch einmal durchschnaufen konnten, waren die Kindergärten immer geöffnet und haben dafür gesorgt, dass unsere Kleinsten eine optimale Betreuung bekommen.“, so Wiederkehr.

Einmal mehr weist der Bildungsstadtrat auch auf die Bedeutung des Kindergartens als enorm wichtige Bildungseinrichtung hin.

„ Für mich als Bildungsstadtrat ist der Kindergarten die erste große, prägende Bildungseinrichtung und gerade deshalb ist es enorm wichtig, dass die Wiener Kindergärten auch in schweren Zeiten offen gehalten werden konnten. Dass dies überhaupt möglich gemacht werden konnte, ist dem persönlichen Einsatz des gesamten Personals in den Wiener Kindergärten zu verdanken.“, so Wiederkehr.

Der Wiener Bildungsstadtrat betont neben bildungsspezifischen Schwerpunkten die wichtige soziale Aufgabe das Kindergartens und weist darauf hin, dass die Wiener Kindergärten gerade in der Pandemie Eltern Planbarkeit und Sicherheit geben konnten.

„Wir wissen wie wichtig soziale Kontakte für Kinder sind und wir wissen auch, dass viele Eltern durch die Herausforderung, Home Office und Home Schooling zeitgleich bewältigen zu müssen, eine Perspektive und eine Entlastung brauchten. All das haben die Wiener Kindergärten in der Pandemie gewährleistet und dafür möchte ich mich nochmals sehr herzlich bedanken!“, so Wiederkehr abschließend.

