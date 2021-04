Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben das Jahr 2020 genauer unter die Lupe genommen

Die meisten Transaktionen gab es in Graz, Wien Donaustadt, Innsbruck-Land, Baden und Bregenz

Knapp 20 Mio. Euro kostete das hochpreisigste Einfamilienhaus (Tirol), 8,7 Mio. Euro die exklusivste Wohnung (Wien)

Das größte Grundstück wechselte in Niederösterreich den Eigentümer



Zusätzliche Regional-Auswertungen folgen am Donnerstag, 22. April

Im Rahmen der gemeinsamen Jahresanalyse der Immobilienplattform willhaben und dem Grundbuchexperten IMMOunited wurden österreichweit die Transaktionsanzahl, Top-Deals sowie Transaktionssummen und die größten Grundstücksverkäufe des gesamten Jahres 2020 analysiert. Dabei ergaben sich erneut spannende Einblicke in das Transaktionsgeschehen in Österreich. So gab es in Graz (Steiermark) die meisten Transaktionen, in Kitzbühel (Tirol) die hochpreisigsten Käufe. Mit einer Fläche von 2,3 Mio. Quadratmetern wurde in St. Aegyd am Neuwalde (Niederösterreich) das größte Grundstück verkauft.



(Vorabinformation: Zusätzliche Regional-Auswertungen mit Details zu den einzelnen Bundesländern folgen am Donnerstag, 22. April)

Die spannendsten Ergebnisse aus der österreichweiten Analyse:

Bezirke: Die meisten Immobilien-Transaktionen 2020 – absolut

Österreichweit

1. 2.943 in Graz Stadt (Steiermark)

2. 1.688 in Wien 22., Donaustadt (Wien)

3. 1.433 in Innsbruck-Land (Tirol)

4. 1.357 in Baden (Niederösterreich)

5. 1.291 in Bregenz (Vorarlberg)

Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland – absolute Zahlen

1. Burgenland: Neusiedl am See

2. Kärnten: Klagenfurt

3. Niederösterreich: Baden

4. Oberösterreich: Linz

5. Salzburg: Salzburg Stadt

6. Steiermark: Graz Stadt

7. Tirol: Innsbruck-Land

8. Vorarlberg: Bregenz

9. Wien: Wien 22., Donaustadt



Bezirke: Die wenigsten Transaktionen des Jahres – absolute Zahlen

1. Rust (Burgenland)

2. Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich)

3. Hermagor (Kärnten)



Wohnungen und Einfamilienhäuser: Die drei Top-Transaktionen des Jahres – nach Kaufpreis

Österreichweit

1. 19,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)

2. 10,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)

3. 10,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 18., Währing (Wien)



Die Top-Transaktion des Jahres pro Bundesland – nach Kaufpreis

Burgenland

1,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Sieggraben

Kärnten

8,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Pörtschach am Wörthersee

Niederösterreich

3,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg

Oberösterreich

4,7 Mio. Euro, eine Wohnung in Gmunden

Salzburg

4,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg

Steiermark

2,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Graz

Tirol

19,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

Vorarlberg

2,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Dornbirn

Wien

10,5 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 18., Währing



Die größten Transaktionen des Jahres – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Top 3 – Österreichweit

1. 89,3 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Salzburg (Salzburg)

2. 72,3 Mio. Euro, ein Gebäude in Bregenz (Vorarlberg)

3. 43,0 Mio. Euro, ein Grundstück in Graz-Straßgang (Steiermark)



Pro Bundesland

Burgenland

23,0 Mio. Euro, ein Gebäude in Kittsee

Kärnten

11,1 Mio. Euro, ein Mehrfamilienhaus in St. Veit an der Glan

Niederösterreich

26,0 Mio. Euro, eine Logistikhallenreihe in Enzersdorf an der Fischa

Oberösterreich

24,2 Mio. Euro, ein Gebäude in Linz

Salzburg

89,3 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Salzburg

Steiermark

43,0 Mio. Euro, ein Grundstück in Graz-Straßgang

Tirol

24,2 Mio. Euro, ein Büro- und Verwaltungsgebäude in Innsbruck

Vorarlberg

72,3 Mio. Euro, ein Gebäude in Bregenz

Wien

40,6 Mio. Euro, ein Zinshaus in Wien 6., Mariahilf



Die Top Grundstück-Deals des Jahres nach Fläche

Top 3 – Österreichweit

1. 2,3 Mio. m² in St. Aegyd am Neuwalde (Niederösterreich)

2. 1,2 Mio. m² in Preding (Steiermark)

3. 1,2 Mio. m² in Rohrmoos-Untertal (Steiermark)



Pro Bundesland

Burgenland

216.553 m² in Deutsch Schützen

Kärnten

230.282 m² in Bad Eisenkappel

Niederösterreich

2,3 Mio. m² in St. Aegyd am Neuwalde

Oberösterreich

136.020 m² in St. Marienkirchen bei Schärding

Salzburg

366.135 m² in Bürmoos

Steiermark

1,2 Mio. m² in Preding

Tirol

37.676 m² in St. Johann in Tirol

Vorarlberg

75.041 m² in Doren

Wien

98.249m² in Wien 22., Donaustadt

Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (01.01.2020 - 31.12.2020) sicher zu stellen, erfolgt die Grundbuchanalyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungsprozessen etc. entsprechend Rechnung zu tragen. Insgesamt wurden für die Jahresinfo 2020 knapp 66.000 realisierte Transaktionen ausgewertet. Stichtag der Auswertung ist der 06.04.2021.



