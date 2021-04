ÖH und Uni Innsbruck organisieren Teststraße für Studierende

Die ÖH und die LFU Innsbruck organisieren Teststationen an den Standorten der Universität. ÖH mit 10.000 € auch finanziell beteiligt.

Wichtiger Schritt für Organisation des hybriden Lehrbetriebs

An den Standorten der Universität Innsbruck wird es in Kürze Teststationen für Studierende und Universitätspersonal geben. “Ein wichtiges Projekt für Innsbrucks Studierende, um unkompliziert und direkt am Campus den Eintrittstest zu erledigen, welcher für die Teilnahme an Uni-Prüfungen und Lehrveranstaltungen in Präsenz verpflichtend ist. Wir sind sehr erfreut, dass die Universität diesen Schritt nun gegangen ist und wir gemeinsam mit der Uni dieses Projekt auf die Beine stellen können.” so Johann Katzlinger (AktionsGemeinschaft), ÖH-Vorsitzender der Universität Innsbruck.

In wechselnder Reihenfolge werden Teststationen tageweise vor den Haupt-Standorten der Uni Innsbruck errichtet und Corona-Tests durchgeführt werden. Die meisten Lehrveranstaltungen und Prüfungen finden online statt, ein paar Ausnahmen sind noch in Präsenz, wie Laborübungen oder sportpraktische Übungen. “Seit dem 12.04. muss für die Teilnahme an Präsenz-Lehrveranstaltungen oder Präsenz-Prüfungen ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden. Insofern sind die kostenlosen Testmöglichkeiten am Campus aus unserer Sicht ein notwendiger Schritt, um den Studierenden eine reibungslose Teilnahme am Studium zu ermöglichen.” meint der ÖH-Vorsitzende.

ÖH unterstützt Projekt mit 10.000 €

Über die eigene Online-Jobbörse wickelt die ÖH Innsbruck die Suche nach Arbeitskräften für das Projekt ab. “Zusätzlich übernehmen wir einen Teil der Finanzierung: Vorerst ist die finanzielle Mitarbeit mit 10.000 € vereinbart.” so Johann Katzlinger. Für die endgültige Genehmigung der Summe seien noch 2 Sitzungen ausständig, doch er 'rechne damit, dass dieses durchwegs positive Projekt im Sinne der Studierenden sicherlich Zustimmung finden werde.'

Entschärfung auch für Diskussion rund ums Sonnendeck

“Mit diesem Projekt tragen wir auch maßgeblich dazu bei, dass die Diskussion rund um die Freiflächen an der Innpromenade entemotionalisiert werden kann. Denn die Testmöglichkeiten können nicht nur von Studierenden verwendet werden, die an die Uni gehen, sondern auch von allen, die sich am Campus aufhalten.” so Julia Staudegger, 1. Stv. ÖH-Vorsitzende. In naher Vergangenheit hatte sich die ÖH bereits klar gegen eine Sperre vom Sonnendeck ausgesprochen.



