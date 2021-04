Ultimaker entwickelt sich zu einem Plattformunternehmen, das Innovation und Wachstum weltweit vorantreibt

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Neue Plattformstrategie und Software-Pläne, die beim Ultimaker Transformation Summit vorgestellt wurden, nutzen das einzigartige Ökosystem

Die Volatilität der globalen Märkte, die nicht zuletzt durch Ereignisse wie die aktuelle Pandemie zunimmt, erhöht für Unternehmen die Notwendigkeit, ihre Abläufe flexibler zu machen. Einige wandten sich der 3D-Drucktechnologie und damit verbundenen Lösungen zu, um unterbrochene Lieferketten zu kompensieren. Ultimaker , ein Marktführer im Bereich des professionellen 3D-Drucks, ermöglicht es Unternehmen mit Lösungen aus einer Hand, das Beste aus ihrem Betrieb herauszuholen. Mit den Ultimaker 3D-Druckern und der Ultimaker Essentials Software steht Kunden eine Plattform zur Verfügung, die Zugriff auf die gesamte Bandbreite desUltimaker-Ökosystems und damit die größte Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen innerhalb der Branche bietet. Unter den heute auf dem Ultimaker Transformation Summit vorgestellten Neuerungen befinden sich auch zwei neue Software-Abonnementpläne, Ultimaker Professional und Ultimaker Excellence, die Unternehmen bei der globalen Skalierung und Professionalisierung des 3D-Drucks unterstützen sollen.

Die Plattform

Die von Ultimaker geschaffene 3D-Druck-Plattform ermöglicht die Entwicklung, Pflege und Orchestrierung von Produkten und Dienstleistungen innerhalb des Ökosystems einschließlich Hardware Add-ons, Materialien, Software und anderen Services. Um die beste Kundenerfahrung zu gewährleisten, wird Ultimaker Ecosystem Produkte und Dienstleistungen zertifizieren, die mit der Plattform getestet wurden und sich dabei bewährt haben. Ultimaker wird zudem offene Schnittstellen, APIs und andere Werkzeuge für die Entwicklergemeinschaft bereitstellen und sie unterstützen, um weitere Innovationen und Anwendungsfälle voranzutreiben. Die Plattform ermöglicht End-to-End-Workflows, von der Zusammenarbeit von Ingenieuren an einem Design über die Speicherung von Anwendungen bis hin zum Drucken bei Bedarf.

Jürgen von Hollen, CEO bei Ultimaker: "Ultimaker ist als Marktführer im Bereich des professionellen 3D-Drucks einzigartig positioniert und bietet sowohl Hardware- als auch Softwarelösungen an. Die Plattform ist die Weiterentwicklung, die es unseren Partnern und dem vielfältigen Ökosystem ermöglicht, ein nahtloses, innovatives und zukunftssicheres Kundenerlebnis zu bieten. Wir sind der Meinung, dass alle Unternehmen - kleine, mittlere und große - die Möglichkeit haben sollten, die Vorteile der Plattform und des Ökosystems zu nutzen. Dies ermöglicht es ihnen, in einem volatilen Marktumfeld flexibel und produktiv zu bleiben."

Neue Software

Im Einklang mit der neuen Plattform-Strategie bündelt Ultimaker alle neuen 3D-Drucker mit der Software Ultimaker Essentials. Für Unternehmen, die ihre 3D-Druck-Aktivitäten weiter skalieren und professionalisieren wollen, hat Ultimaker zwei neue Software-Pläne eingeführt.

Ultimaker Professional: Diese Lösung hilft, 3D-Druck-Innovationen durch Zusammenarbeit und fortschrittliche Software zu professionalisieren.

Diese Lösung hilft, 3D-Druck-Innovationen durch Zusammenarbeit und fortschrittliche Software zu professionalisieren. Ultimaker Excellence: Eine komplette und maßgeschneiderte Lösung zur Beschleunigung der digitalen Transformation des Unternehmens.

Die Software-Pläne enthalten fünf neue Elemente:

Zusätzliche E-Learnings für alle Pläne

Mit neuen E-Learning-Modulen können Unternehmen Mitarbeiter schulen und 3D-Druck noch effizienter und erfolgreicher einsetzen.

Digitale Bibliothek

Eine globale Anwendungsbibliothek, die in der Cloud gehostet wird und Zusammenarbeit und Anwendungsentwicklung vereinfacht.

Berichte & Analysen

Benutzer erhalten Einblick in einzelne Drucker, Druckflotten, Projekte und Anwendungen und können mit PowerBI auf Daten zugreifen und diese analysieren. Das vereinfacht die datengesteuerte Entscheidungsfindung und die Erstellung eines Business Case, um den ROI zu zeigen.

Nahtlose CAD- und Plattform-Integration

Anwender können CAD-Dateien direkt in Ultimaker Cura öffnen und die Konvertierung in .STL überspringen. Die Ultimaker Digital Factory reduziert auch den Wechsel zwischen Softwarekomponenten.

Experten-Support und voller API-Zugang für Ultimaker Excellence

Anwender können die digitale Transformation beschleunigen und etablierte Prozesse nahtlos integrieren. Außerdem können sie bei Bedarf auf Expertenunterstützung zurückgreifen.

Mehr Informationen, Preise und Verfügbarkeit auf ultimaker.com

Ultimaker

Ultimaker wurde 2011 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wandel der Welt zu flexiblen, leistungsfähigen und nachhaltigen Lösungen zu beschleunigen. 380 Mitarbeiter arbeiten weltweit zusammen, um eine Plattform bereitzustellen, über die Kunden das einzigartige Ultimaker-Ökosystem, das die größte Vielfalt an 3D-Druckprodukten und Dienstleistungen in der Branche bietet, in vollem Umfang nutzen können. Ultimaker bietet eine nahtlose Integration von Hardware, Software und Materialien, die einfach funktioniert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1491633/Ultimaker.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488711/Ultimaker_Logo.jpg