younion-FSG: 95,5 Prozent Zustimmung im Magistrat Villach

Toller Erfolg des Teams mit Vorsitzendem Franz Liposchek

Wien (OTS) - Starkes Votum: Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) mit Vorsitzendem Franz Liposchek an der Spitze hat bei der Wahl des Vertrauenspersonen-Zentralausschusses der Bediensteten der Stadt Villach mit rund 95,5 Prozent der abgegebenen Stimmen ein hervorragendes Ergebnis erreicht. Die geheime Wahl musste Corona bedingt als Briefwahl durchgeführt werden.

Nach den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen standen im Magistrat der Stadt Villach in den vergangenen Tagen die Personalvertretungswahlen an. Dabei konnte die FSG - sie trat als einzige Fraktion an – bei der Wahl des Vertrauens-Personen-Zentralausschusses (VPZA) mit rund 95,5 Prozent der abgegebenen Stimmen ein ganz starkes Ergebnis verbuchen. Zudem durfte sich Spitzenkandidat Peter Wetzlinger im Rahmen der Wahl des Vertrauenspersonenausschusses I (handwerklicher Dienst) über rund 97 Prozent der abgegebenen Stimmen genauso freuen wie Franz Liposchek, der als Spitzenkandidat bei der Wahl des Vertrauenspersonenausschuss II (Verwaltung und Kindergärten) ebenso mit rund 97 Prozent Zustimmung wiedergewählt wurde. Darüber hinaus wurden mit Kurt Sternad und Werner Pinter auch die Vorsitzenden der Behinderten-Vertrauenspersonenausschüsse neu gewählt.

„Die Kolleginnen und Kollegen wissen, wie wichtig es ist, gerade in aktuell so herausfordernden Zeiten, eine gute und starke Interessensvertretung zu haben. Das sehr gute Wahlergebnis ist für uns Auftrag, auch weiterhin mit größtem Engagement die Anliegen und Interessen der Kollegenschaft zu vertreten“, freute sich Vorsitzender Franz Liposchek, der in seine sechste Periode startet und somit auch einer der längst dienenden Personalvertreter Österreich ist.

Liposchek, der gegen Ende 2022 nach mehr als 30 Jahren als oberster Personalvertreter im Magistrat der Stadt Villach in den Ruhestand wechseln wird, hat die Weichen für die Nachfolge innerhalb der Personalvertretung bereits gestellt: „Mein aktueller Stellvertreter Hannes Mattersdorfer wird mir nachfolgen und den Vorsitz in den entsprechenden Gremien innerhalb der Personalvertretung der Bediensteten der Stadt Villach übernehmen.“

Liposchek abschließend: „Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen sehr für das Vertrauen.“

