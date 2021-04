Einladung zur Pressekonferenz: Photovoltaik-Forschung sichert grüne Arbeitsplätze und Innovationskraft in Österreich

Breit angelegte Photovoltaik-Forschungsinitiative des Bundes ist erforderlich

Wien (OTS) - Wien (OTS) - Photovoltaik wird sich, wie keine andere Technologie im Energiebereich, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entwickeln. In Österreich werden die Rahmenbedingungen dafür aktuell durch das in Vorbereitung stehende Erneuerbaren Ausbau Gesetz gelegt. Ganz anders entwickelt sich dabei in den letzten Jahren aber das Budget für die Forschung, das sukzessive reduziert wurde. Dabei hätte Österreich die Chance durch innovative Lösungen bis 2050 tausende Arbeitsplätze zu schaffen und sich am Weltmarkt behaupten zu können.

Welche Rolle die Forschungsförderung für den Ausbau der Photovoltaik und die Innovationskraft der Österreichischen Unternehmen spielt und warum eine spezielle Photovoltaik-Forschungsinitiative des Bundes dringend notwendig ist, stellen die Technologieplattform Photovoltaik und der Bundesverband Photovoltaic Austria in einer gemeinsamen Pressekonferenz vor.

Die Technologieplattform Photovoltaik und der Bundesverband Photovoltaic Austria laden zur virtuellen Pressekonferenz ein:

Termin: Montag, 26. April 2021 um 9:30 Uhr

Ort: Die Pressekonferenz (go to webinar; Link wird bei Anmeldung versendet) findet online statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung. Wir bitten Sie, beim Eintritt Ihren Vor- und Nachnamen anzugeben.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Hubert Fechner, Obmann der Technologieplattform Photovoltaik

Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Photovoltaic Austria

Peter Berghofer, Geschäftsführer von Ulbrich of Austria GmbH

Gernot Orseki, Leiter des Geschäftsfeld Smart material Testing am PCCL

Peter Prasser, Geschäftsführer der Kioto Solar

Moderation: Hubert Fechner, Obmann der österr. Technologieplattform Photovoltaik

Wir bitten um Anmeldung zur Pressekonferenz an office@pvaustria.at oder telefonisch unter +43 (0)1 522 35 81

Pressekonferenz: Photovoltaik-Forschung sichert grüne Arbeitsplätze und Innovationskraft in Österreich

Die Technologieplattform Photovoltaik und der Bundesverband Photovoltaic Austria laden zur virtuellen Pressekonferenz ein.



Die Pressekonferenz (go to webinar; Link wird bei Anmeldung versendet) findet online statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung. Wir bitten Sie, beim Eintritt Ihren Vor- und Nachnamen anzugeben.



Wir bitten um Anmeldung zur Pressekonferenz an office @ pvaustria.at oder telefonisch unter +43 (0)1 522 35 81

Datum: 26.04.2021, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bundesverband Photovoltaic Austria

DI Vera Immitzer

Franz-Josefs-Kai 13/12+13, 1010 Wien

Telefon +43 (0)1 522 35 81

office @ pvaustria.at

www.pvaustria.at