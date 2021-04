Aviso Pressekonferenz AK-Anderl, GBH-Muchitsch: 10 Jahre EU-ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit

Eine Bilanz aus Sicht der AK und GBH

Wien (OTS) - Seit 1996 ist Österreich Mitglied der Europäischen Union, seitdem ist die EU in mehreren Etappen um weitere Mitglieder erweitert worden. Die Erweiterung der EU insbesondere um die acht mittel- und osteuropäischen Länder – Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn im Jahr 2004 wurde in Österreich kontrovers diskutiert. Es standen dabei sowohl die damit verbundenen wirtschaftlichen Möglichkeiten als auch Risiken im Zentrum der politischen Debatte.

Seit bereits 10 Jahren gilt nun auch für alle neuen Mitgliedstaaten Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen. Wo steht Österreich nach 10 Jahren, wie hat sich die ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit entwickelt, welche Maßnahmen sind jetzt nötig? Dazu laden Arbeiterkammer und Gewerkschaft Bau-Holz zu einer Pressekonferenz.

„10 Jahre EU-ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit: Wo steht Österreich,

was braucht es?“



mit

Renate Anderl, AK Präsidentin

Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz



Datum: 23.4.2021, 09:30 - 10:30 Uhr



Ort:

AK Wien Bibliothek, Erdgeschoß

Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien



