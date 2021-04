SPÖ-Köllner: „Eine eigene Super-Liga für die Super-Gierigen nimmt der schönsten Nebensache der Welt das Herz“

Es muss im Sport endlich wieder um mehr als um Konzern-, Kommerzial- und Profitinteressen gehen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner zeigt sich angesichts der aktuellen Diskussion rund um eine exklusive sogenannte Super-Liga für die reichsten Klubs der Welt traurig und wütend zugleich: „Eine eigene Super-Liga für die Super-Gierigen würde der schönsten Nebensache der Welt das Herz nehmen. Alle FußballerInnen weltweit haben irgendwann aus Liebe zum Sport, zum Spiel und mit Träumen begonnen zu trainieren. Einige ganz wenige, mit ganz viel Geld in der eigenen Tasche schließen sich nun zusammen um dem Fußball den letzten Sargnagel zu verpassen.“ ****

Der SPÖ-Abgeordnete zeigt sich in der Kritik damit eins mit zahlreichen Stellungnahmen der letzten Wochen und Tage, von Vereinen, SpielerInnen, TrainerInnen und hunderttausenden Fans weltweit. „Es wird Zeit, dass es im Sport wieder um mehr als um Gier geht“, zeigt sich Köllner überzeugt. Konzern-, Kommerzial- und Profitinteressen würden dem Sport aber seit Jahren Stück um Stück die Seele nehmen. „Die Summen, um die Spieler am Transfermarkt gehandelt werden, werden immer obszöner, in Katar werden Menschenrechte mit Füßen getreten und Tote ohne zu blinzeln zur Kenntnis genommen und jetzt eine Super-Liga, die nicht dem Zweck des Wettbewerbs, sondern dem bloßen Machterhalt dient. Nichts davon hat etwas mit dem zu tun, was wir am Fußball so lieben, im Gegenteil, es steht dem entgegen!“, schließt Köllner und schlägt vor, im Rahmen der heimischen politischen Möglichkeiten das Geld im Sport insbesondere auf Amateur-, Breiten-und Nachwuchssport zu verteilen. (Schluss) lk/up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at