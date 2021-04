Bundespreis Österreichs Händler:in: Metro, handyshop.cc Telecommunication GmbH, Peter Wagner und biostoffe.at ausgezeichnet

Wien (OTS) - Der österreichische Handelsverband hat heute bei seinem traditionsreichsten Event – dem Handelskolloquium im Schloss Schönbrunn – erstmalig einen ganz besonderen Award vergeben: den Bundespreis Österreichs Händler:in. Gesucht wurde nach dem Besonderen: Händler mit außergewöhnlichen Schaufenstern, der besten Beratung, einem bezaubernden Sortiment oder außergewöhnlichen zusätzlichen Services.

Ziel der Auszeichnung ist es, den beliebtesten stationären Händler Österreichs, der überdies das Handelsverband-Siegel "Österreichischer Händler" im Einsatz hat, entsprechend zu würdigen. Ganz Österreich, also alle heimischen Konsumenten, konnten bis zum 12. April 2021 an der offenen Abstimmung teilnehmen, für Händler in vier verschiedenen Kategorien voten und somit ihrem Lieblingsgeschäft zum Sieg verhelfen. Die Awards wurden von Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will vor Ort verliehen.

Gewinner in der Kategorie "Beliebtester großer Händler": METRO

Die Online-Abstimmung für den beliebtesten großen Händler konnte METRO für sich entscheiden. METRO betreibt in Österreich 12 Großmärkte auf einer Gesamtverkaufsfläche von rund 140.000 m2, beschäftigt ca. 2.000 Vollzeitarbeitskräfte, davon mehr als 100 Lehrlinge. Überzeugen konnte der Händler durch die Werte Treue, Beständigkeit und Nachhaltigkeit, die seit 50 Jahren die Basis für das Geschäft bilden. Metros exzellentes Warensortiment, aber auch die Digitalisierungsplattform DISH, die erst kürzlich um einige Service-Tools erweitert wurde, die Etablierung eines österreichweiten Lieferservices, spezielle Aktionen und Rabatt-Tage und persönliche Beratung trugen ebenfalls zur Top-Platzierung bei.

„Das Jahr 2020 hat uns gezeigt, dass es Zeit ist für ein neues Miteinander, ein „NEWGETHER“ - eine neue Art der Zusammenarbeit. Schnell war klar, es heißt noch mehr Verantwortung übernehmen und Perspektiven geben. Das ist METRO offenbar gut gelungen. Es freut mich daher sehr, dass ich heute – stellvertretend für alle METRO Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die Auszeichnung ‚beliebtester großer Händler Österreichs‘ entgegennehmen darf. Sie leisten Enormes und sind immer für unsere Kunden da, auch in Krisenzeiten. Ich danke dem Handelsverband für die Anerkennung und allen, die uns mit ihrer Stimme diese Wertschätzung zeigen. Denn beliebtester Händler:in zu sein gelingt nie alleine!“, erklärt Xavier Plotitza, CEO von METRO Österreich, stolz.

Gewinner in der Kategorie "Beliebtester mittelständischer Händler": HandyShop.cc

"Mehr als nur Handy" ist der Slogan des beliebtesten mittelständischen Händlers der Österreicherinnen und Österreicher im Jahr 2021. HandyShop.cc punktet mit seinen 12 Filialen durch persönliche und kompetente Beratung, viele Angebote für die Einrichtung eines smarten Zuhauses, gemütliche Sitzecken für ausführliche Beratungsgespräche, einen Spielbereich für die Kleinsten und einen Pets Corner. Auch dank vieler Extra-Services wie speziellen Schulungen für Senioren im Umgang mit Smartphones erreichte HandyShop.cc die höchste Punkteanzahl und damit den 1. Platz.

"Uns ist es eine ganz besonders große Freude, den Preis für den “beliebtesten mittelständischen Händler” entgegenzunehmen. Besonders die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig persönlicher Kontakt gepaart mit Empathie und Menschlichkeit ist. Wir investieren seit vielen Jahren in die Entwicklung unserer Mitarbeiter mit dem Ziel, unsere Einzigartigkeit und den Wert des Persönlichen zu positionieren. Dies scheint uns gelungen! Wir investieren in die Zukunft und haben bei diesem Wettbewerb sehr spontan und rasch reagiert - und ein wenig Glück ist auch immer dabei", so Daniela Bakalarz-Zákos, PR-Chefin von HandyShop.cc.

Gewinner in der Kategorie "Beliebtester kleiner Händler": Peter Wagner

Das Spezialversandunternehmen Peter Wagner mit Sitz in Asten bei Linz erhielt die meisten Stimmen und ist somit der beliebteste Betrieb in der Kategorie „kleine Händler“. Peter Wagners Comfortschuhe werden nach europäischen Standards in Bezug auf Entlohnung, Arbeitsbedingungen und Umweltschutz produziert. Bei der Produktion wird auf hochwertige und geprüfte Materialien gesetzt, die Comfortschuhe gibt es sowohl im Onlineshop als auch im stationären Handel zu kaufen, wobei sich beide durch einen besonders kompetenten Kundenservice auszeichnen.

"Wir machen Menschen seit 30 Jahren mit hochwertigen Schuhen, persönlichem Service und unserem Naturkonzept glücklich bis in die Zehenspitzen. Dabei nehmen wir uns vor allem Zeit für das persönliche Gespräch mit unseren Kunden, sei es Lob oder Kritik. So können wir uns stetig weiterentwickeln und dürfen gerade jetzt auf unsere treuen Kunden bauen", erklärt Florian Wagner, Geschäftsführer von Peter Wagner.

Gewinner in der Kategorie "Beliebtester Kleinsthändler": Biostoffe.at

In der Kategorie "Beliebtester Kleinsthändler" fiel das Voting für das Stoffgeschäft Biostoffe.at am höchsten aus. Hier besteht das Sortiment aus Biostoffen und Nähzubehör aus umwelt-, tier- und menschenfreundlicher Produktion. Biostoffe.at zeichnete sich durch einen attraktiven stationären Shop und einen modernen Webshop aus - alle Produkte können sowohl online als auch vor Ort im Geschäft erworben werden. Darüber hinaus finden regelmäßig Nähkurse und Events statt, für Besucher gibt es ein eigenes Nähcafe und einen Loungebereich.

"Wir haben uns natürlich riesig über den Preis gefreut. Zum einen, weil freudige Nachrichten in dieser Zeit ohnehin doppelt zählen und zum anderen, weil es ein Publikumspreis war, der zeigt, wie stark wir auf unsere Community setzen können. Großartige Unterstützung von unseren Kunden durften wir aber auch schon seit Beginn der Pandemie erfahren. Das hat uns als Team viel Kraft gegeben, aber auch unabhängig von jeglicher staatlichen Unterstützung gemacht. Umgekehrt hoffen auch wir, dass wir unseren Beitrag leisten konnten und ein Stück Normalität und Freude in den Alltag vieler Menschen bringen konnten“, freut sich Bernhard Massong, Geschäftsführer von Biostoffe.at

Über den Bundespreis Österreichs Händler:in

Der Handelsverband hat 2021 zum ersten Mal im Rahmen des Handelskolloquiums den "Bundespreis Österreichs Händler:in" für besonders engagierte und beliebte Händler in Österreich verliehen. Vergeben wurde der Award in den vier Kategorien: "Beliebtester großer Händler", "Beliebtester mittelständischer Händler", "Beliebtester kleiner Händler" und "Beliebtester Kleinsthändler". Voraussetzung für die Teilnahme an der Vergabe des neuen Awards des Handelsverbandes, war es, Handelsunternehmen und Träger des Siegels ‚Österreichischer Händler‘ zu sein. Das Siegel kennzeichnet Händler mit Sitz und Gewerbeschein in Österreich und hat sich mittlerweile als Maßnahme gegen den Kaufkraftabfluss und für mehr Transparenz für Konsumenten etabliert.

"Ganz besonders freut uns, wie viele Kunden unsere Händler für das Online-Voting zum ‚Bundespreis Österreichs Händler:in‘ mobilisieren konnten. Gerade in Zeiten der Corona-Krise ist Sichtbarkeit wichtiger denn je, und das große Interesse an diesem Award zeigt, wie sehr die heimischen Konsumenten den österreichischen Handel schätzen. Herzliche Gratulation den vier Erstplatzierten und selbstverständlich auch allen weiteren Gewinnern", so Handelssprecher Rainer Will abschließend.

