VP-Schwarz: „Einig ist sich die SPÖ immer nur dann, wenn es darum geht, die Bundesregierung schlechtzureden“

Die Menschen hätten sich eine Opposition verdient, die ihre parteipolitischen Interessen den Bedürfnissen der Österreicherinnen und Österreicher hintanstellt

Wien (OTS) - „Einig ist sich die SPÖ offenbar immer nur dann, wenn es darum geht, die Bundesregierung schlechtzureden. Denn obwohl sich die Genossinnen und Genossen parteiintern nicht einmal auf Grundlegendes, wie ihre Haltung in Fragen der Pandemiebekämpfung, wie zum Beispiel Lockdown oder Lockerungen, einigen können, setzt die SPÖ heute in Person von Klubobmann-Stellvertreter Leichtfried ihre planlosen Attacken auf die Bundesregierung fort. Während sich Leichtfried heute, alle Machtkämpfe in der SPÖ negierend, selbstgefällig vor die Kameras stellt, ist es die Bundesregierung, die Maßnahmen vorbereitet, um sicherzustellen, dass Österreich gestärkt aus der Krise hervorgehen wird“, erklärt die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz.



„Mit seiner zur Märchenstunde mutierten Pressekonferenz hat SPÖ-Abgeordneter Leichtfried einmal mehr bewiesen, dass es die SPÖ aus bloßem Parteikalkül vorzieht, die Bundesregierung als Feind abzustempeln, anstatt gemeinsam mit ihr konstruktiv an der Bekämpfung der Krise und dem wirtschaftlichen Comeback Österreichs mitzuwirken. Die Menschen in unserem Land hätten sich eine Opposition verdient, die ihre parteipolitischen Interessen den Bedürfnissen der Österreicherinnen und Österreicher hintanstellt“, so Schwarz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/