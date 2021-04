Huawei: 4D Imaging Radar und Co. für intelligente Fahrzeuge

William Wang, Präsident der Business Unit Intelligent Automotive Solution (IAS BU) von Huawei

Wien (OTS) - Im Rahmen der Auto Shanghai 2021 stellte Huawei bei der Produkteinführung von HI (Huawei Inside) mit dem Titel „Focused Innovation for Intelligent Vehicles“ seine intelligenten Komponenten und Lösungen der nächsten Generation vor, darunter das 4D-Imaging-Radar, AR-HUD und MDC 810. Diese Produkte sollen OEMs dabei helfen, fortschrittliche intelligente Fahrzeuge zu bauen, die technologische Entwicklung in der Automobilindustrie voranzutreiben und ein Pionier für neue Energie und autonomes Fahren zu werden.

Im Oktober 2020 brachte Huawei die Marke Huawei Inside (HI) auf den Markt. Als digitaler autoorientierter Anbieter neuer Komponenten hat Huawei eng mit OEMs zusammengearbeitet, um im Rahmen der innovativen Initiative "Huawei Inside" hochwertige intelligente Fahrzeuge zu bauen, die eine brandneue digitale Architektur für intelligente Fahrzeuge sowie fünf intelligente Lösungen umfasst. Diese sind Intelligent Driving, Intelligent Cockpit, mPower, Intelligent Connectivity und Intelligent Vehicle Cloud sowie über 30 weitere intelligente Komponenten.

„ Die Initiative 'Huawei Inside' soll die technologischen Stärken von Huawei mit den Automobilherstellern verbinden, um hochwertige intelligente Fahrzeuge zu bauen und ein angenehmes Reiseerlebnis zu schaffe n“, kommentierte William Wang, Präsident der Business Unit Intelligent Automotive Solution (IAS BU) von Huawei. „Angesichts der beschleunigten Transformation intelligenter Fahrzeuge setzt sich Huawei dafür ein, die Zukunft autonomer Fahrzeuge durch Innovation zu beleuchten.“

