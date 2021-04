Wöginger: Die neue Bundesbäuerin kommt aus unseren Reihen!

ÖVP-Klubobmann gratuliert Irene Neumann-Hartberger

Wien (OTS) - „Der ÖVP-Parlamentsklub ist stolz darauf, dass die neue Bundesbäuerin, Irene Neumann-Hartberger, aus den Reihen der ÖVP-Mandatarinnen kommt. Irene Neumann-Hartberger ist seit Jänner 2020 Abgeordnete zum Nationalrat und bereichert unsere Arbeit im Parlament. Dass sie jetzt Bundesbäuerin geworden ist und damit die Anliegen und Interessen der Bäuerinnen vertritt, ist eine gute Wahl, zu der ich von Herzen gratuliere“, so ÖVP-Klubobmann August Wöginger heute, Dienstag.

„Als Bundesbäuerin braucht es Engagement und Einsatzfreude, Überzeugung und Begeisterung, Wissen, Erfahrung und Managementqualitäten. All diese Kriterien hat Irene Neumann-Hartberger als Nationalratsabgeordnete bereits unter Beweis gestellt. Damit hat sie das richtige Rüstzeug, um sich für die Bäuerinnen in ganz Österreich mit voller Kraft einzusetzen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im Parlament und sichern der neuen Bundesbäuerin unsere volle Unterstützung zu“, so Wöginger.

