Oscar-Verleihung 2021 auch in Entenhausen (FOTO)

Berlin (ots) - Ab dem 26. April betritt die Sonderedition des Walt Disney Lustiges Taschenbuchs (LTB) "Film ab!" den roten Teppich. Dann öffnet sich zeitgleich zu der Oscar-Verleihung in Hollywood auch der Vorhang für ganz große Filmklassiker aus Entenhausen. In vier Ausgaben schlüpfen Donald Duck, Goofy, Micky Maus und Co. alle zwei Wochen in die Rollen berühmter Leinwandhelden. An der Seite von Sylvester Kanone, Hubert Bogart oder Jack Spaniel reisen die Enten und Mäuse durch die Filmgeschichte. Die Rollen sind für die Entenhausener maßgeschneidert und bringen nicht nur Glanz und Glamour, sondern auch jede Menge Lesespaß ins heimische Wohnzimmer.

Inhalt von Band 1:



Der Legendäre Huntron

Kampf der Piraten (drei Teile)

Wahnsinn im Hotel

Der Western

Ein entspannter Filmnachmittag

Der Park der Monster

Historienfilme

Wer zuletzt lacht

Die große Reise

Der verschwundene Regisseur

Die Filmabenteuer der Entenhausen-Stars erscheinen in der LTB Sonderedition "Film ab!" (8,00 Euro) ab dem 26. April 2021 im Handel und sind auch online im Egmont Shop (www.egmont-shop.de) als Einzelbände oder Sammelbox erhältlich.

Alle Veröffentlichungstermine im Überblick: 26.04./10.05./24.05./07.06.2021. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

