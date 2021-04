Honor gibt sein neues Umweltzertifikat bekannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - HONOR legt seinen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und gibt Fortschritte in Sachen Umweltschutz bekannt

HONOR, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten, hat heute im Vorfeld des 52. Tags der Erde (Earth Day) seine neuesten umweltfreundlichen Initiativen bekannt gegeben. Dazu gehören die Einführung erneuerbarer Soja-Tinte zum Drucken, das Entfernen giftiger Substanzen im Herstellungsprozess, die Einhaltung strenger Umweltstandards sowie die Entwicklung eines Recyclingprogramms. Damit gibt HONOR erstmals die Fortschritte seiner Umweltschutzbemühungen bekannt.

"Wir bei HONOR verfolgen einen nachhaltigen Ansatz für unsere Geschäftstätigkeit und eine harmonische Balance zwischen Technologieentwicklung und Umweltschutz", so George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd. "Wir sind bestrebt, zuverlässige und innovative Produkte für unsere Kunden mit Blick auf umweltfreundliche Initiativen zu entwickeln und uns gleichzeitig bewusst um Nachhaltigkeit für die Umwelt zu bemühen."

Umweltbewusst konzipierte Produktpakete

HONOR hat sich verpflichtet, umweltfreundliche Soja-Tinte zu verwenden und damit die nicht erneuerbare traditionelle Tinte auf Erdölbasis bei der Herstellung aller Produktpakete und Benutzerhandbücher zu ersetzen. HONOR bedruckt seine Produktpakete und Handbücher mit Soja-Tinte. Das reduziert die Kohlendioxidemissionen um 68 Tonnen, was dem Kohlendioxidvolumen entspricht, das in einem Jahr von 3.778 Bäumen absorbiert werden kann.

Keine toxischen Substanzen in HONOR-Geräten

HONOR hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Technologien zu entwickeln und dabei auf die Auswirkungen auf die Umwelt zu achten, ohne dabei seine Ziele aus dem Auge zu verlieren. Das Unternehmen ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Verwendung von sechs potenziell schädlichen Substanzen verboten, die noch nicht gesetzlich geregelt sind. HONOR gibt jährlich Hunderte Millionen RMB für diesen Prozess aus, um die potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Dies wird auf alle Mobiltelefone, Tablets und Wearable-Produkte von HONOR angewandt und es konnten bereits rund 2.896 Tonnen an potenziellen Schadstoffen eliminiert werden.

Höchste Umweltstandards

HONOR ist bestrebt, die Auswirkungen seines Herstellungsprozesses und seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu reduzieren, indem das Unternehmen selbst das Lebenszyklusmanagement von der Auswahl der Rohstoffe bis zur Abfallentsorgung durchführt. Alle Smartphones und Tablets von HONOR haben die Note A des China Quality Certification Centre (CQC) erhalten. Insgesamt haben 54 Produkte aus dem gesamten HONOR-Portfolio diese Zulassung.

Recycling und Wiederverwendung von Elektronik

Ein fortschrittliches Wiederverwertungs- und Recyclingsystem kann die Produktionskosten erheblich senken und gleichzeitig dem unnötigen Verbrauch natürlicher Ressourcen vorbeugen. HONOR betreibt derzeit ein fortschrittliches und professionelles Recycling- und Wiederverwertungsprogramm. Seit 2017 hat HONOR über 1.650 Tonnen Elektroschrott aus seinen Vertriebskanälen recycelt.

HONOR ist bestrebt, durch seinen strategischen Fokus auf Innovation, hochwertige Qualität und Service eine erstklassige Kundenerfahrung zu bieten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, allen Menschen ein intelligentes Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. Durch das kontinuierliche Streben nach Nachhaltigkeit bemüht sich HONOR, die perfekte Balance zwischen Technologieentwicklung und Umweltschutz zu erreichen und so zum Schutz unseres Planeten beizutragen.

