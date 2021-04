500.000 Impfungen an Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verabreicht

LH-Stv. Pernkopf/LR Königsberger-Ludwig: Wichtiger Schritt für die Gesundheit

St. Pölten (OTS/NLK) - „Niederösterreich hat als erstes Bundesland einen Meilenstein beim Impfen erreicht, mittlerweile wurden bereits 500.000 Impfungen an Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verabreicht. Das ist ein wichtiger Schritt gegen das Virus und für die Gesundheit der Menschen in unserem Land,“ geben LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig gemeinsam bekannt.

70% davon sind Erststiche, 30% davon betreffen die zweite Dosis. 89% der über 80-jährigen und 71% der 70 bis 79-jährigen konnten bereits geimpft werden oder haben in den nächsten Tagen ihren fixen Termin.

Ab Donnerstag dieser Woche gehen alle 20 NÖ Landesimpfzentren in Betrieb, die gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten in Ordinationen die Immunisierung der impfwilligen Bevölkerung durchführen werden. Bis zu 100.000 Impfungen pro Woche sollen alleine in diesen Impfzentren durchgeführt werden. Die Buchung der Termine in den Impfzentren und den Ordinationen ist weiterhin über www.impfung.at möglich und notwendig.

„Die Impfkampagne gewinnt weiter an Fahrt. Ab Mittwoch 10.00 Uhr können Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ab dem Jahrgang 1961 einen Impftermin wählen. Natürlich können auch ältere Menschen, Hochrisikopersonen, Gesundheitspersonal und alle weiteren bisher Berechtigen nach wie vor Termine buchen“, so Pernkopf und Königsberger-Ludwig.

