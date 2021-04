Erste Hilfe für die Seele

pro mente Austria bietet Training für Hilfe in seelischen Notsituationen

Linz (OTS) - pro mente Austria, der Dachverband von 24 österreichischen Organisationen, die sich auf unterschiedliche Weise um Menschen mit psychischen Problemen kümmern, bietet ein international erprobtes 12-Stunden-Seminar an, in dem die Teilnehmer*innen geschult werden, wie sie Menschen in seelischen Notsituationen – gerade auch in Zeiten der COVID 19-Pandemie mit all ihren Folgen – beistehen können.

Das in Australien entwickelte Seminar richtet sich an Privatpersonen ebenso wie an Unternehmen, die psychische Ersthelfer*innen für akute seelische Notfälle ausbilden lassen wollen. Von Seiten der Wirtschaft gibt es bereits reges Interesse. So hat sich beispielsweise IKEA Österreich dafür entschieden, psychische Ersthelfer*innen durch pro mente Austria ausbilden zu lassen.

Weitere Infos und Anmeldung: erstehilfefuerdieseele.at

