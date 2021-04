Boykott Fußball-WM Katar 2022 – Menschenrechtsverletzungen müssen Konsequenzen haben!

Die Junge Generation in der SPÖ startet heute unter jg.spoe.at/petitionwm22/ ihre Online-Petition zum Boykott der Fußball-WM in Katar 2022

Wien (OTS/SK) - Der Fußball liegt uns am Herzen, deshalb wollen wir ihn besser machen. Leider ist der von der FIFA eingeschlagene Weg der völlig falsche. Gerade weil wir den Sport so lieben, können wir Korruption, Ausbeutung und sogar rund 6.500 Tote in Katar unter dem Deckmantel des Fußballs nicht hinnehmen und fordern mit unserer Petition den ÖFB dazu auf, die WM 2022 in Katar zu boykottieren! Dazu startet die Junge Generation in der SPÖ heute eine Online-Petition unter jg.spoe.at/petitionwm22 ****

Petitionstext:

„Durch die Geschichte hindurch hat die FIFA immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie gerne mit autoritären Staaten zusammenarbeitet. Ob Zwangsumsiedelungen in Brasilien 2014 oder Ausbeutung von Bauarbeiter*innen in Russland 2018 – der FIFA geht es nur um den eigenen Profit, das Wohl der Bevölkerung vor Ort zählt dabei nicht.

Auch bei den Planungen für die WM 2022 in Katar wiederholt sich dieses Spiel: Noch bevor der erste Ball ins Rollen kommt, sind laut internationalen Medienberichten mehr als 6.500 Menschen auf den Baustellen der Weltmeisterschaft gestorben.

Die mehrheitlich aus Indien, Pakistan, Nepal und Bangladesch stammenden Arbeitskräfte werden unter menschenunwürdigen Bedingungen eingesetzt, vielen wurde der Reisepass abgenommen. Sie sind somit zum Spielball der absolutistischen Monarchie Katar und der FIFA geworden. Man kann zurecht von einer Form moderner Sklaverei sprechen. Frauenrechte sind in Katar de facto nicht vorhanden und Homosexualität wird mit Haftstrafen geahndet.

Auch im Lichte der drohenden Klimakatastrophe ist es geradezu absurd, klimatisierte Stadien in die Wüste Katars zu bauen. Nachhaltigkeit und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen sehen eindeutig anders aus. Die Vergabe der WM 2022 an Katar war ein gravierender Fehler.

Daher fordern wir den ÖFB dazu auf, eine Teilnahme an der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar schon jetzt auszuschließen – unabhängig davon, ob sich die österreichische Fußballnationalmannschaft dafür qualifiziert oder nicht.“

Die Junge Generation freut sich über zahlreiche Unterstützung unter: jg.spoe.at/petitionwm22 (Schluss) bj



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/