DPU gründet European Society for bioresorbable Implants

Gemeinsam mit europäischen Partnern auf zu neuen Dimensionen

Krems (OTS) - Die Danube Private University (DPU) hat unter Einbindung vieler Partner aus dem europäischen Hochschulraum eine Gesellschaft, die European Society for bioresorbable Implants (kurz: ESBI), gegründet, deren Zweck die Etablierung eines europäischen Forschungsnetzwerkes auf dem Gebiet der bioresorbierbaren Implantate ist. In einer alternden Gesellschaft wollen der Verein und seine Mitglieder damit einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung leisten, indem die Mitglieder durch intensiven Gedanken- und Wissensaustausch, auf durch den Verein und seine Mitglieder organisierten Workshops und Konferenzen, das Wissen um diese Thematik ständig erweitern. Das gebildete Netzwerk soll weiters dazu dienen, die Vereinsmitglieder zu gemeinsamen Forschungsanträgen auf internationaler Ebene zu motivieren und damit die Partnersuche für solche Grantanträge zu beschleunigen. Auf lange Sicht soll sich der Verein als international anerkannter (Ansprech-)Partner zu allen Fragen rund um bioresorbierbare Implantate etablieren. Der Verein bekennt sich ausdrücklich zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und will diese durch Drittmittel-gesponserte Forschungsstipendien weiter ausbauen und unterstützen. Nun ist die Webseite online und unter www.bioresorbable-implants.org einsehbar.

