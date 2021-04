Anywhere365® führt Attendant-Konsole für Microsoft Teams ein

Anywhere365®, die größte Cloud-Dialogmanagement-Plattform für das Microsoft 365-Ökosystem, erweitert seine Produktfamilie mit der Anywhere365® Attendant Console for Microsoft Teams. Der neue Dienst bietet den Telefonisten eine Reihe moderner und intelligenter Empfangsfunktionen, die makellose Anrufe im gesamten Unternehmen ermöglichen.

Der beste Freund der Rezeption

Laut Gijs Geurts, Gründer und CEO von Anywhere365®, soll der browserbasierte Vermittlungsplatz der beste Freund der Rezeption werden: "Es ist eine sehr intuitive Lösung, um Lieferanten, Kunden und Mitarbeitern das beste Erlebnis zu bieten. Deshalb haben wir viel Zeit in die Entwicklung extrem einfach zu bedienender Widgets investiert. Alle sind nativ mit Microsoft Teams verbunden."

20+ Jahre Track Record

Anywhere365® Attendant Console for Microsoft Teams ist eine moderne Lösung, die auf der über 20-jährigen Erfolgsgeschichte von PeterConnects basiert. Dieser marktführende Anbieter von Cloud-Empfangskonsolen wurde 2020 von Anywhere365® übernommen. "Kunden schätzen die Art und Weise, wie unser Flaggschiffprodukt Dialogue Cloud unnötige Dialoge in Contact Centern und internen Service Desks reduziert. Es ist unser Bestreben, diese signifikanten Effizienzsteigerungen auch im Bereich des Empfangspersonals zu erreichen", so CEO Geurts.

Attendant Console ist in mehreren Sprachen verfügbar.

Informationen zu Anywhere365®

Anywhere365® wurde mit der Vision gegründet, alle unnötigen Dialoge in der Unified Communications zu reduzieren. Die Dialogue Cloud ermöglicht es, dass die richtige Information die richtige Person zur richtigen Zeit erreicht, unabhängig von Ort und Kanal. Die Anywhere365® Dialogue Management Produkte sind preisgekrönt und in über 1.800 der größten internationalen Unternehmen zu finden, wie z.B. Rabobank, Credit Suisse, Philips, Nestlé und mehr als 30 Fortune 500 Unternehmen. Anywhere365® hat Niederlassungen in den USA, UK, Australien, Kanada, Deutschland, Belgien, Frankreich und den Niederlanden (HQ).

www.anywhere365.io

Rückfragen & Kontakt:

Gijs Geurts

CEO

gijs.geurts @ anywhere365.net

+31610680293