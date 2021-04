Neues Bauprojekt der 3SI in 1180 Wien geht in Planungsphase

Schumanngasse: Zinshausentwickler 3SI Immogroup gewinnt Bieterverfahren

Es ist nicht nur eine großartige, sondern auch eine einzigartige Liegenschaft, die wir hier im 18. Bezirk erwerben konnten – ich freue mich ungemein über den Zuschlag für unser Unternehmen!“, so Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, über den geglückten Ankauf in der Schumanngasse. „Wir befinden uns bereits in der Planungsphase. Ganz wesentlich ist hier für uns, das Areal so nachhaltig wie möglich zu entwickeln. Geplant ist die Schaffung von rund 5.500m2 Wohnraum zuzüglich Freiflächen in Form von Balkonen und Gärten – und das in zentraler Wiener Lage!“, so der Bauherr. Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup 1/3

Sowohl beim Kaufpreis als auch bei den Kosten für das Gesamtprojekt liegen wir im zweistelligen Millionenbereich Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, 2/3

Wir konnten unseren Bestand die letzten Monate über um großartige Immobilien im Neubau- und Altbausegment erweitern und zahlen auch weiterhin Bestpreise für uns angebotene Immobilien und Grundstücke! Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup 3/3

Wien (OTS) - Auf den Gründen einer ehemaligen Betriebsliegenschaft in der Schumanngasse in Wien Währing werden durch die 3SI Immogroup in den kommenden Jahren rund 5.500m2 Wohnfläche zuzüglich durchdachter Freiflächen geschaffen. Am Ende eines mehrmonatigen Bieterverfahrens erwies sich der Wiener Immobilienentwickler erneut als Bestbieter.

„Es ist nicht nur eine großartige, sondern auch eine einzigartige Liegenschaft, die wir hier im 18. Bezirk erwerben konnten – ich freue mich ungemein über den Zuschlag für unser Unternehmen!“, so Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, über den geglückten Ankauf in der Schumanngasse. „Wir befinden uns bereits in der Planungsphase. Ganz wesentlich ist hier für uns, das Areal so nachhaltig wie möglich zu entwickeln. Geplant ist die Schaffung von rund 5.500m2 Wohnraum zuzüglich Freiflächen in Form von Balkonen und Gärten – und das in zentraler Wiener Lage!“, so der Bauherr.

Das mehrmonatige Bieterverfahren zu der großflächigen Währinger Liegenschaft dauerte von August bis Oktober 2020, mehrere Unternehmen boten für die Immobilie und dessen Areal. „ Sowohl beim Kaufpreis als auch bei den Kosten für das Gesamtprojekt liegen wir im zweistelligen Millionenbereich “, so Schmidt.

Wie aktiv die 3SI Immogroup derzeit auf Einkaufstour ist, zeigen auch die Neuerwerbungen der letzten Wochen; neben dem nun erstandenen Objekt in Wien Währing wurden 3 Stilaltbauten im 5. und 9. Bezirk angekauft, bei zwei Neubauliegenschaften steht man kurz vor Vertragsabschluss. „ Wir konnten unseren Bestand die letzten Monate über um großartige Immobilien im Neubau- und Altbausegment erweitern und zahlen auch weiterhin Bestpreise für uns angebotene Immobilien und Grundstücke! “, freut sich Michael Schmidt.

Konkrete Pläne zu den nun in der Schumanngasse durchgeführten Baumaßnahmen sollen in einigen Monaten vorliegen. Mit einem Baustart rechnet der Immobilienentwickler im ersten Quartal 2022.

Weitere Informationen:

www.3si.at

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz im 1. Wiener Gemeindebezirk ist stets auf der Suche nach Grundstücken und Zinshäusern in Wien, Graz und urbanen Gebieten Österreichs und hält aktuell rund 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit vierzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Rothmüller

kommpany die Kommunikationsagentur gmbH

tel.: +43 676 676 0664

mail: cr @ kommpany.com

Dietrichgasse 46/DG Top 34, 1030 Wien

http://www.kommpany.com