Ein Jahr im Zeichen der Unterstützung für Unternehmen.

Wir haben im letzten Jahr unzählige Anfragen bearbeitet und Unternehmen bestmöglich durch diese schwierige Zeit gelotst. Es ist uns ein besonderes Anliegen, gerade in schwierigen Zeiten rasch und unkompliziert einen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten – das werden wir auch weiterhin tun. Helmut Beer, Partner TPA Steuerberatung 1/2

Als Steuerberatungsunternehmen wissen wir, wie komplex und rasch veränderlich die individuellen Rahmenbedingungen sind. Deshalb war es von Beginn an unser Ziel, die Informationen zu den finanziellen Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung für alle Unternehmen so rasch und einfach wie möglich zu gestalten. Helmut Beer, Partner TPA Steuerberatung 2/2

Wien (OTS) - Die Covid-19 Pandemie und die damit verbundene Wirtschaftskrise hält die Welt seit über einem Jahr in Atem. Die österreichische Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten eine Vielzahl an Hilfsmaßnahmen für Unternehmen beschlossen, nicht alle davon waren selbsterklärend und viele Gesetze benötigen – nach wie vor – genaue Erläuterungen durch einen Steuerberater.

Das Steuerberatungsunternehmen TPA setzt seit Ausbruch der Krise zahlreiche Aktivitäten, um sowohl Kunden als auch generell von der Krise betroffene Unternehmen bestmöglich zu unterstützen.

Die TPA Steuerberatung startete bereits im März 2020 eine interne Covid-19 Task Force mit dem Ziel, die steuerlichen Maßnahmen der Bundesregierung einfach zu erklären. In dieser schwierigen Situation war das für viele Unternehmen eine konkrete und effiziente Unterstützung. Die TPA Covid-19 Task Force sorgte dafür, dass über 20 Webcasts zu den neuen Gesetzen und Verordnungen kostenlos und ohne technische Zugangsbarrieren ausgestrahlt und somit insgesamt über 4.500 Zuseher mit relevanten Informationen versorgt werden konnten. Zusätzlich wurden in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 55 Newsletter mit 74 Artikeln zu den Covid-Maßnahmen der Bundesregierung versandt.

Orientierung im Covid-19-relevanten Förderungs-Dickicht bot auch der „TPA Quick Guide“. Dieses Service wurde von TPA in kürzester Zeit gemeinsam mit dem deutschen Legal Tech Startup „Taxy.io“ ins Leben gerufen. Diesen kostenlosen „TPA Quick Guide“ nutzten rund 3.500 Unternehmerinnen und Unternehmer – sie überprüften einfach und ohne Registrierung, welche Förderungen und Zuschüsse für das eigene Unternehmen geeignet waren.

Helmut Beer, Partner und Mitglied der TPA Covid-19 Task Force,

Das Steuerberatungsunternehmen TPA wird auch in Zukunft die relevanten Informationen für Unternehmen rasch und klar aufbereiten, sei es über Webcasts oder per Newsletter.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Bilanzierung, Buchhaltung und Personalverrechnung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

