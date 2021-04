ASKÖ fordert sofortige Öffnungen für organisierten Vereinssport!

Bewegung ist für unsere Gesundheit entscheidend, gerade jetzt in der Pandemie. Das belegen Expert*innen in anerkannten Studien.

Wien (OTS) - ASKÖ-Präsident Hermann Krist: "Bewegung baut Schutzfaktoren auf und Risikofaktoren ab, stärkt unser Immunsystem und trägt zur Stressreduktion bei. Die ASKÖ mit ihren 4.400 Vereinen und alle anderen stehen bereit, um für die Menschen in Österreich endlich wieder qualifizierte Bewegung in ihren Alltag einzubauen. Covid-Beauftragte in den Vereinen haben schon lange Präventionskonzepte erstellt. Mit organisierten Aktivitäten, vor allem Outdoor, aber auch Indoor, mit Abstand halten, Contact tracing und wenn erforderlich Vorab-Tests möchten wir einen wesentlichen Beitrag zur Pandemiebewältigung leisten - wenn man uns nur lässt und es nicht verbietet. Wenn die Politik anhand von Fakten agieren möchte, dann darf es für organisierte Sportausübung in den Vereinen keine zweite Meinung geben. Wie viele Studien und Erkenntnisse braucht man noch?"

Bewegung ist ein hervorragender "Begleiter" im Alltag und hat vielfältige positive Auswirkungen auf unser physisches und psychisches Wohlbefinden. Bewegung ist wichtig für die ganzheitliche Entwicklung unserer Kinder, unsere nächsten Generation. Und: Bewegung hilft für ein Leben in Balance und Gleichgewicht, was gerade gegen moderne Gesellschaftskrankheiten wie Burn-out hilft.

ASKÖ-Präsident Hermann Krist: "Wir appellieren daher an die Regierung, kontrollierte Bewegungsmaßnahmen für alle Altersgruppen in den Sportvereinen umgehend wieder zu ermöglichen, denn ob JUNG oder ALT – wer rastet der rostet! Die Auswirkungen von körperlicher Inaktivität, wie Übergewicht, Diabetes, chronische Herz-Kreislauferkrankungen oder psychische Probleme werden uns sonst ein Leben lang begleiten und auch wirtschaftlich enorme Folgen haben. Ich verweise auch auf die Bewegungsempfehlungen des Fonds Gesundes Österreich, die belegen wie bedeutsam regelmäßige körperliche Aktivität ist. Und ich lade alle ein, bei unseren ASKÖ-Bewegungstipps für Zuhause auf unserem kostenlosen ASKÖ Online-Bewegungsportal www.feel-fit.at vorbei zu schauen. 7 Tage die Woche, 24 Stunden verfügbar. Mitmachen und fit fühlen – es lohnt sich!"

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich

Mag. Karin Windisch

01/8693245-10

presse @ askoe.at

www.askoe.at