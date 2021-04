TERMINAVISO Pressegespräch mit Andreas SCHIEDER: Die bevorstehende Abstimmung zum Brexit-Abkommen

Online Pressegespräch mit Berichterstatter SCHIEDER am Freitag, den 23. April 2021, 09.30 Uhr

Wien (OTS) - In einem Online-Pressegespräch am Freitag, den 23. April 2021, um 09.30 Uhr wird Andreas SCHIEDER, Berichterstatter des Europäischen Parlaments, über das Abkommen mit dem Vereinigten Königreich und die Knackpunkte berichten. Das Abkommen wird voraussichtlich in der Woche vom 26. April im Plenum des Europäischen Parlaments abgestimmt.

Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen (wir müssen Sie zu Zoom einladen) bitten wir unbedingt um Ihre baldige Anmeldung unter bernhard.schinwald @ ep.europa.eu.



