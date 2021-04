„Das Gift in uns“: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ mit Dokupremiere zum „Mythos Entschlackung“

Außerdem: „Droge Zucker?“, „Gesund Abnehmen“, „Honig: Wirklich so gesund?“ und „MERYN am Montag: Schlaf in Corona-Zeiten“

Wien (OTS) - Was ist bei Entschlackungskuren wichtig? Welcher Weg führt zu nachhaltigem und gesundem Gewichtsverlust? Wie kann Industriezucker minimiert werden? Und: Ist Honig eine gute Alternative? Dies und mehr beleuchtet ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ am 19. April 2021 im Detail.

Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem Nachrichtenupdate. Im Vorabend behandelt „MERYN am Montag“ um 18.30 Uhr „Schlaf in Corona-Zeiten“. Alltagssorgen, Zukunftsängste und soziale Isolation während der Pandemie resultieren nicht selten in Schlafstörungen. ORF-III-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn präsentiert gemeinsam mit Schlaf- und Traumforscherin Brigitte Holzinger Wege zurück zu erholsamen Nächten. Um 19.00 Uhr meldet sich Andres Jäger mit einer Ausgabe von „Grenzenlos erfolgreich“.

Der „ORF III Themenmontag“ startet um 20.15 Uhr mit der Dokupremiere „Das Gift in uns – Mythos Entschlackung“. Viele Gesundheitsprodukte suggerieren, dass sich Gifte und andere schädliche Stoffe im menschlichen Körper ablagern, die es zu entfernen gilt. Aus diesem Boom entstand ein entsprechend großes Geschäftsfeld – vom sogenannten Öl zum Ziehen über Detox-Mittel bis zu Fluor-Produkten, die Palette ist groß. Doch wo genau sollen diese Gifte angesammelt sein? Medizinjournalist Bernhard Hain entlarvt gemeinsam mit anderen Fachkundigen so manchen geschäftsfördernden Mythos. Um 21.05 Uhr folgt „Droge Zucker? Der Kampf gegen die süße Gefahr“. Für Gesundheitsforscher steht fest: Der hohe Zuckerkonsum zählt zu den Hauptursachen zahlreicher Erkrankungen. Was können Lebensmittelindustrie, Gesetzgeber aber auch Individuen tun, um den Zuckerkonsum einzuschränken? „Gesund Abnehmen“ präsentiert um 21.55 Uhr sieben wichtige Fakten zu Diäten und Ernährungsumstellungen. Abschließend folgt: „Honig: Wirklich so gesund?“ (22.45 Uhr).

