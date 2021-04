Ernst-Dziedzic/El-Nagashi – AVISO, Montag, 10.30 Uhr: Präsentation der Mahnwache für LGBTIQ-Rechte vor der Ungarischen Botschaft

Grüne: Solidarität mit den LGBTIQ-Communitys in Polen und Ungarn

Wien (OTS) - Am Montag, 19.April, präsentieren die Sprecherin der Grünen für Außenpolitik, LGBTIQ und Menschenrechte, Ewa Ernst-Dziedzic, und die Sprecherin der Grünen für Integration und Diversitätspolitik, Faika El-Nagashi, eine Foto-Mahnwache für LGBTIQ-Rechte in Ungarn. Zuvor prangerte eine Mahnwache vor dem Polnischen Institut die Verletzung der Menschenrechte und der Menschenwürde von LGBTIQ-Personen in Polen an. In Planung befindet sich eine weitere Mahnwache vor der türkischen Botschaft.

Ernst-Dziedzic und El-Nagashi laden Medienvertreter*innen herzlich zur Präsentation der Mahnwache vor der Ungarischen Botschaft ein.

Ort: Bankgasse 5-7, 1010 Wien

Zeit: Montag, 19.04., 10.30-11.00 Uhr





