AVISO: Webinar-Reihe der IGP zum "Innovation Deal"

IndustrieGruppe Pflanzenschutz diskutiert mit Experten Chancen und Perspektiven einer zukunftsfitten Landwirtschaft

Wien (OTS) - Die IndustrieGruppe Pflanzenschutz hat den "Innovation Deal" erfolgreich in den Agrardiskurs eingebracht. Dieser soll die Chancen von Forschung und Entwicklung, Digitalisierung und Technologie für die Landwirtschaft aufzeigen sowie Maßnahmen definieren, die zur Erreichung der Ziele des Green Deals beitragen. Zu diesen Themen diskutiert der Journalist Timo Küntzle im Zuge von sechs Webinaren der IGP jeweils eine Stunde mit renommierten Experten. Gemeinsam sprechen sie über die zahlreichen Maßnahmen, die zu einer produktiven und gleichzeitig nachhaltigen – sprich zukunftsfitten – Landwirtschaft beitragen. Im Fokus stehen die künftigen Aufgaben der Landwirtschaft, welche Werkzeuge sie benötigt und wie diese in die Produktion integriert werden können. In den Webinaren werden zudem aktuelle Forschungsfelder, Impulse gegen den Strukturwandel sowie die Rolle der europäischen Landwirtschaft für die globale Produktion und Versorgung mit Lebensmitteln erörtert.

Die ersten drei Webinare in der Übersicht:

1: Quo vadis, Landwirtschaft: Aufgaben der Landwirtschaft 2030

21. April, 16:00 Uhr

Ferdinand Lembacher (LK Österreich)

Johannes Mayr (KeyQUEST Marktforschung GmbH)

2: Mehr als nur Drohne: Innovationen für die Zukunftsbranche Landwirtschaft

29. April, 16:30 Uhr

Christoph Metzker (RWA Raiffeisen Ware Austria)

Heinrich Prankl (Innovation Farm, HBLFA Francisco Josephinum)

3: Forschen & entwickeln: Werkzeuge für die Landwirtschaft von morgen

6. Mai, 17:00 Uhr

Andreas von Tiedemann (Universität Göttingen)

Willy Rüegg (Syngenta)

Jochen Kantelhardt (Universität für Bodenkultur)

Für die Teilnahme an den Webinaren ist eine Anmeldung per E-Mail an igp@khpartner.at notwendig. Damit erhalten Sie automatisch für alle Webinare einen Einwahllink. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Webinare können anschließend auf dem Youtube-Kanal der IGP nachgesehen werden.

Hintergrund

Die IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP) ist die Interessengemeinschaft der Pflanzenschutzmittel-produzierenden Unternehmen in Österreich. Ihre Kernaufgabe liegt in einer offenen und sachlichen Information rund um das Thema Pflanzenschutz. Dabei steht die IndustrieGruppe Pflanzenschutz als Gesprächspartner für Politik, Verwaltung und Umweltorganisationen zur Verfügung. Die 14 Mitglieder der IndustrieGruppe Pflanzenschutz sind die wichtigsten Produzenten und Händler von Pflanzenschutzmitteln in Österreich. Sie beschäftigen knapp 500 Mitarbeiter und erwirtschaften pro Jahr ca. 100 Millionen Euro an Umsatz.





