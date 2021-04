Austrotürkische „Neue Heimat Zeitung“: 7.Corona-Ausgabe behandelt die Wichtigkeit der Impfung und Tests

Eines wird in Österreich immer wichtiger: Die migrantische Zielgruppe seriös zu informieren und zu kommunizieren. Wie die "Neue Heimat Zeitung" (Yeni Vatan Gazetesi).

Wien (OTS) - In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, Lockdowns und sich ständig ändernden Regelungen ist das Kommunizieren mit der Bevölkerung besonders wichtig. Vor allem mit dem Teil der BürgerInnen, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist, welcher aber genauso die Informationen über aktuelle Maßnahmen, Regelungen und Gesundheitsvorkehrungen erfahren muss.

Oftmals erhalten sie in Medien in ihrer Muttersprache falsche Auskünfte bezüglich Corona oder es werden wichtige Informationen verpasst beziehungsweise nicht richtig verstanden. Hier spielt die korrekte Wiedergabe der Verordnungen und Regelungen in der emotionalen türkischen Muttersprache eine sehr wichtige Rolle.

So nimmt auch zu diesen Zeiten die "Neue Heimat Zeitung" („Yeni Vatan Gazetesi“) ihre Verantwortung wahr und klärt ihre austrotürkischen LeserInnen täglich über soziale Medien und mit der 7. Corona-Sonderausgabe auf.



In dieser 7. Sonderausgabe werden in der gedruckten und online Version wichtige Informationen der Regierung und den Bundesländern bezüglich Covid-19, Lockdowns und insbesondere über die Corona Impfung, Coronatests und „Alles gurgelt“ kommuniziert.

Wir sitzen alle im gleichen Boot und daher versucht die „Neue Heimat Zeitung“ als glaubwürdiger, seriöser und unabhängiger Ansprechpartner hier gegen die Fake-News und die Anti-Corona Impfkampagnen zu wirken.

Die Zeitung besteht seit 1999 am Markt und erscheint regelmäßig und einzigartig. Mit einer Online Ausgabe (www.yenivatant.at), Social Media-Postings, Whatsapp-Gruppen und einer monatlichen print Ausgabe werden rund 300.000 LeserInnen pro Ausgabe erreicht.

