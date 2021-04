SPÖ-Termine von 19. April bis 25. April 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 19. April 2021:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt von 19. bis 22. April an der der parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg teil.

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Diskussion „Alles könnte anders bleiben“ mit Harald Welzer (Autor und Soziologe, Direktor von Futurzwei). Moderation der Diskussion: Lisa Mayr (Chefredakteurin in der Arbeiterkammer Wien). Die Diskussion wird via Live-Stream auf YouTube und Facebook übertragen. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/356vcpdy

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht John Kampfner in einem ZOOM Live Talk/FACEBOOK zum Thema „Warum Deutschland es besser macht - A British view of Germany in 2021“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

DIENSTAG, 20. April 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Robert Misik, findet die YouTube Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ mit Markus Marterbauer zum Thema „Massenarbeitslosigkeit, Klimakrise, Ungleichheit - Die drei größten wirtschaftspolitischen Herausforderungen 2021“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

MITTWOCH, 21. April 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, die Politische Akademie der ÖVP und das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa laden ein zur Diskussion „Parliamentary Elections in Albania“. Die Diskussion wird via Live-Stream auf YouTube und Facebook übertragen. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/mtcrjffk.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „2021: Solidarität und Krise“ findet die YouTube Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ zum Thema „Baustellen und Herzensanliegen“ statt – Robert Scholten im Gespräch mit Christoph Wiederkehr. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

DONNERSTAG, 22. April 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

12.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Buchpräsentation „Wir“ mit der Autorin Judith Kohlenberger. Die Buchpräsentation wird via Live-Stream auf YouTube und Facebook übertragen. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/d675rsdm.

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/