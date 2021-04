ANDREA BERG MOSAIK Live Arena Tour - Die Tour des Jahres geht weiter!

Alle Fans von Andrea Berg dürfen sich freuen: Die spektakuläre MOSAIK Live Arena Tour geht 2022 weiter!

Graz (OTS) - Weit über 100.000 Besucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz ließen sich bislang von der Mega-Show begeistern, reisten mit der Ausnahmekünstlerin durch verschiedene Themenwelten und feierten eine unvergessliche Party der Superlative.

„Mitten ins Herz!“, „Danke für diesen unvergesslichen Abend!“, „Was für eine Show!“

Die Begeisterung der Besucher kannte keine Grenzen. Im Rahmen der Eurovisions-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ erhielt Andrea Berg - stellvertretend für das Team mit der gesamten Produktion - die „Eins der Besten“ für die Tour des Jahres 2020. Diese findet im Januar 2022 ihre langersehnte Fortsetzung!

Die behördlichen Bestimmungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie machen eine Verschiebung der für 2021 geplanten Termine notwendig. Wir sind als Veranstalter stolz darauf, im Sinne aller Fans nun die Termine für 2022 präsentieren zu dürfen.

ANDREA BERG MOSAIK Live Arena Tour - Januar 2022

17.01.2022 HANNOVER ZAG- Arena

18.01.2022 NÜRNBERG Arena Nürnberger Versicherung

19.01.2022 ERFURT Messe Erfurt

20.01.2022 DORTMUND Westfalenhalle

21.01.2022 LEIPZIG HALLE:1 Leipziger Messe

24.01.2022 MAGDEBURG GETEC-Arena

25.01.2022 BREMEN ÖVB Arena

26.01.2022 SCHWERIN Sport- & Kongresszentrum

KONZERT IN BRAUNSCHWEIG

Das geplante Konzert in der Volkswagen Halle in Braunschweig wird aus organisatorischen Gründen mit dem Konzert am 17.01.2022 in der ZAG Arena Hannover zusammengelegt.

Natürlich haben wir dabei an alle Fans gedacht, die bereits ein Ticket für Braunschweig erworben haben. Diese Tickets können für den Auftakt der Fortsetzung der MOSAIK Live Arena Tour am 17.01.2022 in der ZAG Arena Hannover umgetauscht werden.

Alle Informationen zur Ticketumbuchung finden Sie auf www.leutgebgroup.com!

Die Künstlerin selbst, das Management und wir als Veranstalter freuen uns, die durch die Pandemie unterbrochene Tour im Januar 2022 fortsetzen zu können. Wir bedanken uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis und freuen uns auf ein langersehntes LIVE-Wiedersehen im Januar 2022 bei acht grandiosen Konzerten mit ANDREA BERG.

Achten Sie auf sich und Ihre Nächsten und bleiben Sie gesund!

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an:

Info: www.leutgebgroup.com

Tickets: www.eventim.de

Kontakt Leutgeb Entertainment Group: ticketing @ leutgebgroup.com

Info-Hotline: +43 (0) 3135/53 577 1111

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketingleitung

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ leutgebgroup.com

www.leutgebgroup.com