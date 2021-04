AVISO: Pressekonferenz zur Internationalisierungsoffensive „go-international“

BM Schramböck und WKO Präsident Mahrer informieren über die Fortsetzung der gemeinsamen Initiative „go-international“ und neue Förderschwerpunkte

Wien (OTS/BMDW) - Österreichs Exportunternehmen halten auch in fordernden Zeiten die Wirtschaft am Laufen und sind damit wichtige Impulsgeber für den kommenden Aufschwung. Um diese Betriebe zu unterstützen, wurde nun die erfolgreiche Internationalisierungsoffensive „go-international“ für die kommenden zwei Jahre neu dotiert und zusätzliche Förderschwerpunkte etwa im in den Bereichen Nachhaltigkeit und EcoTech gesetzt.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Wir ersuchen um vorherige Anmeldung unter:

presseabteilung@bmdw.gv.at

PRESSEKONFERENZ zur Internationalisierungsoffensive „go-international“ mit:

Margarete Schramböck, BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und

Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

Zeit: Montag, 19.4.2021, 09.30 Uhr

Ort: Incus GmbH, Christine-Touaillon-Str. 11 / Top 18, Technologiezentrum Seestadt / Building 2, 1220 Wien

Jedes Medium ist eingeladen maximal eine Redakteurin bzw. einen Redakteur zu dem Medientermin vor Ort zu entsenden. Pro TV-Medienunternehmen kann maximal ein Kamerateam teilnehmen. Fotografinnen und Fotografen können eingeschränkt teilnehmen.

