SPÖ-Mader: Große Freude - Döbling bekommt Sporthalle in der Muthgasse!

ÖVP- und FPÖ-Döbling haben damit keinen Grund mehr, ein Gemeindebauprojekt in der Leidesdorfgasse zu torpedieren

Wien (OTS/SPW) - Der Döblinger SPÖ-Bezirksvorsteherstellvertreter Thomas Mader freut sich sehr, dass für Döblings Jugend- und Sportvereine in den nächsten Jahren eine neue sportliche Infrastruktur entsteht: „Bei den Planungen für 280 leistbare Wohnungen in der Muthgasse hatte ich auch den Wunsch geäußert, eine Mehrzweckturnhalle plus Raum für Joga, Gymnastik etc. mit einzurichten. Das wird nun durch den Wohnbauträger, der GPA-Wohnbaugenossenschaft, entsprechend umgesetzt. Für diese Zusammenarbeit mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken!“****

Mader unterstreicht, welch wichtiges Projekt das für die Döblinger*innen und für die Döblinger Sportvereine darstellt: „Aber gleichzeitig macht sich die ÖVP-FPÖ-Brüderkoalition Daniel und Klemens Resch für eine weitere Sporthalle in der Leidesdorfgasse stark. Kalkül dahinter: Beide Parteien wollen so einen an derselben Stelle geplanten Gemeindebau verhindern. Wir wollen kein Entweder-oder, sondern beides: Leistbares Wohnen für die Döblinger*innen in der Leidesdorfgasse und eine Mehrzweckturnhalle in der Muthgasse. In diesem Sinne fordere ich von der ÖVP- und FPÖ-Döbling, das zynische Taktieren aufzugeben und leistbarem Wohnen keinen Riegel vorzuschieben! Angesichts der schwierigen Lage vieler Menschen in der Corona-Krise gebietet sich das eigentlich von selbst!“ (Schluss) tr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien