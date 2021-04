Ingrid Korosec: „ELGA-Abgemeldete werden endlich ihre Gratis-Selbsttests erhalten!“

Seniorenbund-Präsidentin begrüßt Bekenntnis des Vizekanzlers Werner Kogler. Am 20. April sollen die Details zur Neuregelung stehen.

Wien (OTS) - „Am 20. April wird feststehen, wie ELGA-Abgemeldete künftig zu ihren Gratistests in den Apotheken kommen werden. Bisher hatten diese Menschen trotz klarer gesetzlicher Grundlage keine Möglichkeit, sich Gratis-Selbsttests in der Apotheke abzuholen. Ich habe auf eine rasche Umsetzung bestanden und ich freue mich, dass sich nach konsequenten Verhandlungen eine Lösung abzeichnet“, so Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec zum Bekenntnis von Vizekanzler Werner Kogler, dass es in wenigen Tagen eine Möglichkeit für ELGA-Abgemeldete geben wird, Selbsttests in den Apotheken zu beziehen.

Details zur Umsetzung werden am Dienstag, 20. April, bekanntgegeben. Korosec betont, dass damit eine Ungleichbehandlung beendet wird. Die Seniorenbund-Präsidentin erinnert daran, dass stets versprochen wurde, dass es beim Ausstieg aus der elektronischen Gesundheitsakte keine Nachteile für die Betroffenen geben wird. „Das gilt auch für die Gratis-Selbsttests – mir war klar, dass dieses rein technische Problem nicht zulasten der Menschen gehen darf!“, sagt sie abschließend.

