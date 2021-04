„Sport am Sonntag“ mit Peter Stöger im Interview

Am 18. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 18. April 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Austria-Trainer Peter Stöger im Interview

Gibt es ein Leben ohne Wiener Austria? Der letzte Meistertrainer der Austria verlässt den Traditionsklub, der vor dem Untergang steht. Ein Gespräch über violette Vergangenheit und Zukunft in für Austria-Fans bitteren Zeiten.

Eishockey: Marco Rossi live im Studio – von der NHL ins Spital und retour

Er war der Hoffnungsträger des österreichischen Eishockeys und hat es in die NHL geschafft. Doch dann warf ihn eine Corona-Erkrankung weit zurück.

Marco Rossi über Tage der Schmerzen und der Verzweiflung, aber auch über die Hoffnung auf dem Weg zurück.

Judo: EM in Lissabon

Das Judo-Nationalteam kämpft in Portugal um EM-Medaillen und um die Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio.

Golf: Österreichs Elite zwischen Augusta, Atzenbrugg und Tokio Knapp 100 Tage vor den Olympischen Spielen in Tokio spielt die Golf-Elite auf der European Tour in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at